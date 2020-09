Hannover

Nach Berlin kommt Hannover – mit diesem Slogan wirbt die Initiative „Wir wachen auf Hannover“ für die von ihr angemeldete Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen am Sonnabend in Hannover. Ein Aufruf, der von vielen sogenannten Querdenkern aus Norddeutschland unterstützt wird, weshalb die Polizei auch von einer großen Teilnehmerzahl ausgeht. Sie rechnet mit rund 2000 Demonstranten. Doch gibt es auch Gegenveranstaltungen.

Ob es zu ähnlichen Eskalationen wie vor zwei Wochen in Berlin kommen kann, steht natürlich in den Sternen. Die Veranstalter geben sich bewusst friedfertig und gewaltfrei und distanzieren sich von jeglichem Extremismus. Was nicht auf alle Anhänger zuzutreffen scheint. Im Telegramm-Chat der Initiative kommt es regelmäßig zu rechtsradikalen Äußerungen. Auch andere Verirrte rufen anlässlich des geplanten Protests zu Spontandemos etwa auch vor der Privatadresse von Ministerpräsident Stephan Weil auf. Gewalt als Mittel des Widerstands liest sich in diesen Botschaften als legitimes Mittel, sollte man die Demokratie bedroht sehen.

Anzeige

Das hohe Gut der Meinungsfreiheit

Gedeckt ist das freilich durch die Meinungsfreiheit, und somit auch für die Polizei kein Grund zum Einschreiten. „Aber wir haben natürlich die Akteure und die gesamte Szene im Blick“, so Polizeisprecherin Antje Heilmann. „Wie nutzen alle frei zugänglichen Quellen für unsere Lagebewertung aus.“ Schließlich wollen die Beamten wissen, mit welchen Menschen sie am Sonnabend zu rechnen haben. Besonders schützenswerte und sensible Objekte würden sie auf jeden Fall im Auge behalten. Die Polizei ist am Sonnabend mit einem Großaufgebot im Einsatz. Unter der Rufnummer 0511/109 60 80 hat sie ab 10.30 Uhr ein Servicetelefon geschaltet.

Weitere NP+ Artikel

Die Versammlung beginnt um 13 Uhr auf dem Waterlooplatz. Von dort wollen die Gegner der Corona-Einschränkungen durch die Innenstadt zum Georgsplatz ziehen, wo ab 15.30 Uhr die Abschlusskundgebung stattfinden wird. Die wird wohl etwas länger dauern, da neben zahlreichen Rednern auch Musiker angekündigt wurden. Angemeldet ist die Veranstaltung bis 20 Uhr.

Die Route der Demonstration Die Veranstalter haben ihrem Demonstrationszug den etwas hochtrabenden Titel „Walk to freedom“ (Marsch zur Freiheit) gegeben. Das Thema lautet: „Die Pandemie ist vorbei – für die sofortige Wiederherstellung unserer Grundrechte.“ Der Aufzug wird folgende Route nehmen: Waterlooplatz - Lavesallee - Friederikenplatz - Friedrichswall - Aegidientorplatz - Prinzenstraße - Sophienstraße - An der Börse - Rathenaustraße - Ständehausstraße - Georgstraße - Baringstraße - Osterstraße - Karmarschstraße - Schmiedestraße - Am Marstall - Am Hohen Ufer - Goethestraße - Münzstraße - Goseriede - Kurt-Schumacher-Straße - Lister Meile - Rundestraße - Fernroder Straße - Joachimstraße - Thielenplatz - Theaterstraße - Rathenaustraße - Ständehausstraße - Georgstraße - Georgsplatz.

Im Sitzen ohne Maske

Immerhin: Wer der Veranstaltung vor der Bühne im Sitzen folgt, darf seinen Mund-Nasen-Schutz abnehmen – vorausgesetzt, die Abstandsregeln werden eingehalten. Die Maske muss erst wieder beim Aufstehen angelegt werden. Und natürlich muss sie auch während des Protestmarschs getragen werden.

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Zahlreiche Gegendemonstrationen

Ein breites Bündnis aus Parteien, Gewerkschaften und Jugendorganisationen hat mittlerweile zu Gegenkundgebungen aufgerufen. Unter dem Motto „Aufstehen gegen Rassismus“ wollen sich Gegendemonstranten laut der Polizei um 12 Uhr auf dem südlichen Opernplatz versammeln. Die „Omas gegen rechts“ wollen dort um 13 Uhr eine Mahnwache um das Holocaust-Mahnmal halten. Die Gewerkschaft DGB hat ebenfalls für 12 Uhr zu Demos auf dem Hannah-Arendt-Platz und auf dem Platz der Göttinger Sieben aufgerufen. Die Linksjugend Hannover will mit bis zu 500 Teilnehmern gleichzeitig mit den Gegnern der Corona-Maßnahmen um 13 Uhr am Waterlooplatz auf die Straße ziehen.

Bischöfin warnt vor mitziehenden Rechtsradikalen

Die evangelische Regionalbischöfin Petra Bahr sagte dem Epd, kritische Perspektiven auf die Corona-Maßnahmen müssten im Verfassungsstaat ausgehalten und diskutiert werden. Diejenigen, die für die Bekämpfung der Pandemie einen hohen Preis zahlten, brauchten die Aufmerksamkeit der anderen. „Doch egal, wie berechtigt das Anliegen, wie groß die Wut oder die Verzweiflung ist: Wer neben Rechtsradikalen, Antisemiten und gewaltbereiten Umsturzfanatikern marschiert, lässt sich für ihre Zwecke missbrauchen“, betonte Bahr.

Von Andreas Krasselt