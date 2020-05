Corona-Demo: Verwirrung um Verbal-Attacke gegen Hannovers Oberbürgermeister

Hannover

Nach der Verbal-Attacke am Sonnabend gegen Oberbürgermeister Belit Onay bei der Unterstützer-Demo für die Corona-Maßnahmen auf dem Steintorplatz gibt es aus Sicht der Polizei noch erheblichen Klärungsbedarf. „Wir sind dabei, den Sachverhalt zusammenzutragen“, so Polizeisprecher Martin Richter am Sonntag. Ein von Onay angekündigter Strafantrag gegen den Mann, der offenkundig ihn als „Hurensohn“ beschimpft hatte, liegt bislang nicht vor.

Laut Richter hatte die Polizei von der Beschimpfung gegen 15.20 Uhr erst erfahren, nachdem sie am Sonnabendabend ein NP-Video gesehen hatte. Seine Kollegen, die in einer Sequenz vom Steintorplatz in Richtung Goseriede liefen, seien eingeschritten, weil ihnen eine „verbale Auseinandersetzung“ gemeldet worden war.

Brüllte Radfahrer „Hurensohn“?

Angeblich soll es ein Radfahrer gewesen sein, der „Hurensohn“ gebrüllt hatte. Ob er von den Beamten schließlich gefasst wurde oder ihnen entwischt ist, konnte Richter am Sonntag nicht sagen.

Belit Onay war im Wahlkampf und auch nach seinem Amtsantritt wegen seines Migrationshintergrunds immer wieder zur Zielscheibe von Hass, Hetze und Beleidigungen geworden. Der Oberbürgermeister hat sich mehrfach juristisch gegen diese Übergriffe zur Wehr gesetzt.

