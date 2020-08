Hannover

In dem Testzentrum, dass zunächst für Rückkehrer aus Risikogebieten vorgesehen war, können sich seit Sonnabend alle Auslandsurlauber testen lassen, vorausgesetzt sie sind per Flugzeug eingereist. Bis Montagmittag zählte Sylke Heun, Pressesprecherin der Johanniter Hannover, bereits mehr als 2500 Abstriche: „Die Nachfrage hat deutlich zugenommen.“ Das Aufkommen sei von den Helfern vor Ort aber jederzeit beherrschbar, längere Warteschlangen blieben bislang aus. „Die Stimmung ist entspannt. Die Menschen sind vor allem dankbar, dass es diese Möglichkeit gibt“, so Heuns Eindruck.

Analyse in einem zentralen Labor

Abstriche aus der Flughafen-Einrichtung werden zunächst in einem zentralen Labor analysiert. Anschließend gehen die Befunde je nach Wohnort der Passagiere an die zuständigen Gesundheitsämter. Aus der Region lagen laut Sprecherin Tanja Schulz bis Montagabend „weniger als fünf“ positive Fälle vor.

Anzeige

Allerdings machen sich weiterhin auch Urlauber auf den Weg nach Langenhagen, die nicht mit dem Flugzeug unterwegs waren – vergeblich. In diesem Fall müssen die Johanniter den Test ablehnen. Das sorge nicht nur Enttäuschung. „Dadurch gibt es auch unnötig ein zusätzliches Aufkommen von potenziell Infizierten“, sagt Heun. Deshalb wiesen die Johanniter erneut darauf hin, dass das Testzentrum nur Fluggästen zur Verfügung steht, die sich per Bordkarte ausweisen müssen.

Weitere NP+ Artikel

Testzentrum in Empelde läuft

Für alle, die aus dem Ausland mit Bahn, Bus oder Auto eingereist sind, hat die Kassenärztliche Vereinigung (KVN) am Montag den Betrieb im Testzentrum in Empelde wieder hochgefahren.

Von André Pichiri