In den Schulen sollen Schüler Abstand halten zu Mitgliedern anderer Klassen oder Jahrgangsstufen. In Bussen und Bahnen treffen dann jedoch wieder alle bunt gemischt aufeinander. Die CDU-Regionsfraktion sieht das mit großer Sorge. Vor allem, wenn im Herbst und Winter bei schlechtem Wetter weniger Schüler als bisher das Fahrrad nutzen. „Wir müssen schauen, dass die Situation nicht außer Kontrolle gerät“, warnt Fraktionschef Bernward Schlossarek. Er fordert strengere Kontrollen in Bus und Bahn.

Die CDU berichtet, dass sich die Meldungen häuften, dass Busse und Bahnen zu voll seien. In der Schule würden die Schüler getrennt, im Bus seien sie „dicht gedrängt“. Auch gebe es Klagen, dass das Einhalten der Maskenpflicht nicht immer konsequent umgesetzt werde. Die Verantwortung zur Durchsetzung der Regeln liege „nicht nur beim Gesundheitsamt“. Auch Regiobus und die Üstra sollten Personal mitfahren lassen, „das auf die Einhaltung der Hygiene achtet“.

Regiobus : Disziplin „auch unter Schülern sehr gut“

Weil Bus- und Bahnfahrer die Kontrollen selbst nicht leisten könnten, müsse „zusätzliches Sicherheitspersonal an Bord sein, damit das Tragen der Masken durchgängig eingehalten wird“, sagt Schlossarek. Er appelliert auch an die Schüler selbst: „Tragt die Masken. Es geht um eure Gesundheit“.

Laut Regiobussprecher Tolga Otkun sind es jedoch „immer weniger Menschen im öffentlichen Nahverkehr, die keine Masken tragen“. Die Disziplin sei „auch unter den Schülern sehr gut“. Wirkung hätten unter anderem die Schwerpunktkontrollen zusammen mit der Polizei gezeigt. Auch waren zu Beginn des Schuljahres Masken-Scouts im Einsatz, die die Schüler darauf hinwiesen, dass Masken auch draußen an den Haltestellen getragen werden müssen.

Ansteckungsrisiko „geringer als bei Familienfeiern“

„Wenn es den Bedarf gibt, würden wir das auch wieder machen“, kündigt Otkun an. Zudem werde man „notfalls hart durchgreifen“, wenn sich die Disziplin beim Tragen der Masken verschlechtern sollte. Derzeit sei das aber nicht in Sicht. Otkun geht davon aus, dass „das Ansteckungsrisiko in Bus und Bahn geringer ist als auf Familienfeiern“. Zwar könnten 1,5 Meter Abstand nicht immer eingehalten werden. Aber deshalb gebe es ja die Maskenpflicht.

Auch Üstra-Sprecher Udo Iwannek gibt Entwarnung: „Niemand muss Angst haben mit Bus und Bahn zu fahren. Das gilt auch für die kalte Jahreszeit“. Über die Forderung der CDU nach mehr Kontrollen wundert man sich bei der Üstra. „Wir haben schon jetzt 110 Mitarbeiter im Einsatz, die auf die Einhaltung der Maskenpflicht achten“, sagt Iwannek. Sowohl Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes Protec als auch die Fahrkarten-Kontrolleure seien damit beauftragt.

Die „ganz große Mehrheit“ der Fahrgäste halte sich an die Regeln, so der Sprecher. Zudem würden Busse und Bahnen durch das Öffnen der Türen regelmäßig durchlüftet. „Wir können im Zweifel die Kontrollen verstärken. Zurzeit ist das aber nicht nötig“, sagt Iwannek.

Wie viele Infektionen gibt es wirklich in Bus und Bahn?

Zuvor hatte auch schon Ulf-Birger Franz, Verkehrsdezernent der Region, Schüler dazu aufgefordert, Busse und Bahnen zu nutzen, anstatt sich mit dem Elterntaxi zur Schule fahren zu lassen. Er hatte sich dabei auf eine Studie des Robert-Koch-Instituts ( RKI) berufen, der zur Folge es keinen Nachweis dafür gibt, dass es in Bussen und Bahnen vermehrt zu Infektionen gekommen ist.

CDU-Fraktionschef Schlossarek sieht das jedoch skeptisch. Denn in derselben RKI-Studie steht auch, dass das Infektionsgeschehen in öffentlichen Verkehrsmitteln vermutlich in der Statistik unterrepräsentiert ist, weil sich dort die Kontakte im Nachhinein in den meisten Fällen nicht mehr nachverfolgen lassen. „Es ist auch ein Mythos, dass sich die Schüler nur kurz in Bus und Bahn aufhalten. Vor allem auf dem Land gibt es Fahrtzeiten von bis zu 45 Minuten“, sagt Schlossarek, der deshalb von einem signifikanten Infektionsrisiko ausgeht. Umso wichtiger sei es, dass auch wirklich immer konsequent die Masken getragen würden.

