Bundeswehr hilft mit Intensivtransportwagen aus

Das Coronavirus Sars-CoV-2 stellt Bund und Länder weiter vor große Herausforderungen. Auch wenn einige aktuelle Entwicklungen für vorsichtigen Optimismus sorgen – unter anderem, dass Italien wegen einer entspannteren Lage keine Patienten mehr zur Behandlung nach Niedersachsen bringt –, ist das Land weiter in Alarmbereitschaft.

Wie im gesamten Bundesgebiet, wurden auch in Niedersachsen die Zahl der Intensivbetten deutlich aufgestockt. Vor dem Henriettenstift baute das THW eine zusätzliche Notaufnahme, auf dem Messegelände entstand in kurzer Zeit ein Notfallkrankenhaus – mit Hilfe der Bundeswehr. Doch das ist nicht alles. Seit Montag stellt die Bundeswehr einen sogenannten Intensivtransportwagen ( ITW) – auch für zivile Corona-Patienten.

Intensivtransportwagen ist bei Oldenburg stationiert – Einsatz in Hannover

Von Seiten der Bundeswehr heißt es: „Es gab einen Hilfeleistungsantrag vom Land Niedersachsen für einen Intensivtransportwagen, der genehmigt wurde.“ Stationiert am Bundeswehrkrankenhaus in Westerstede bei Oldenburg, können mit dem 251-PS-Fahrzeug Intensivpatienten transportiert werden, die beatmet werden und in andere Krankenhäuser verlegt werden müssen. Dadurch soll die intensivmedizinische Versorgung nicht unterbrochen werden.

Am Dienstag fuhr der ITW in Hannover vor, lieferte einen Patient im Klinikum Siloah ein. Auch wenn die kranke Person offenbar an ein Beatmungsgerät angeschlossen war: „Es hat sich dabei um keinen Corona-Patienten gehandelt“, stellt Steffen Ellerhoff, Sprecher des Klinikums Region Hannover (KRH), klar. Wieso der Transport mit der mobilen Intensivstation der Bundeswehr stattfand, sei unklar.

ITW-Einsätze nur in Ausnahmefällen

Unabhängig davon, soll es sich bei Transporten von Coronainfizierten mit dem ITW der Bundeswehr um Ausnahmen handeln, wie Claudia Schröder, stellvertretende Leiterin des Landes-Krisenstabs, mitteilt. „In Niedersachsen sind wir so aufgestellt, dass wir einen Krankentransport in weniger als 60 Minuten mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln gewährleisten können." Auf Amtshilfe der Bundeswehr müsse deswegen nur in Ausnahmefällen zurückgegriffen werden.

Schweres Gerät: Der Intensivtransportwagen der Bundeswehr wiegt 12 Tonnen und hat 251 PS. Mit an Bord: Beatmungsgeräte, ein Defibrillator, Ultraschallgerät. Quelle: Rainer Droese

In den Häusern des KRH werden derzeit 37 Patienten, bei denen ein Verdacht auf eine Coronainfektion besteht, sowie 54 nachgewiesene Corona-Erkrankte behandelt. Von den zusammengenommen 91 Patienten müssen 13 derzeit künstlich beatmet werden.

Von Jens Strube und Mandy Sarti