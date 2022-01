Hannover

Die Region Hannover setzt ihre Impfoffensive mit besonderem Fokus auf Kinder auch an diesem Wochenende fort. Neben zwei Impfstellen im hannoverschen Stadtgebiet gibt es an diesem Wochenende auch Kinder-Impfangebote in Barsinghausen, Laatzen, Langenhagen, Neustadt, Lehrte und Burgdorf. Darüber hinaus stehen insbesondere für Berufstätige auch wieder Wochenend-Impf-Angebote für Erwachsene in vielen Orten zur Verfügung.

Verimpft wird Biontech an Menschen unter 30, Schwangere und Stillende. Über 30-Jährige bekommen den Impfstoff von Moderna. Booster-Impfungen sind nach drei Monaten möglich.

Impftermine für Kinder von fünf bis elf Jahren

Freitag 28.1.

Zoo Hannover: Fr 16-21 Uhr, Adenauerallee 3, 30175 Hannover

DRK Neustadt a.Rbge.: Fr 15-20 Uhr, DRK-Hort, Hans-Böckler-Straße 20, 31535 Neustadt

Samstag 29.1.

Zoo Hannover: Sa 9-17 Uhr, Adenauerallee 3, 30175 Hannover

Hannover-Mittelfeld: Sa 9-17 Uhr, Spittastraße 2, 30519 Hannover

Stadt Barsinghausen: Sa 10-17 Uhr, Marktstr. 5, 30890 Barsinghausen

Stadt Laatzen: Sa 10-17 Uhr, Marktplatz, 30880 Laatzen (Leine-Center)

Stadt Langenhagen: Sa 10-17 Uhr, Fuhrenkamp 3, 30853 Langenhagen

Sonntag 30.1.

Zoo Hannover: So 9-17 Uhr, Adenauerallee 3, 30175 Hannover

Hannover Mittelfeld: So 9-17 Uhr, Spittastraße 2, 30519 Hannover

Stadt Burgdorf: So 10-17 Uhr, Marktstraße 55, 31303 Burgdorf

Stadt Lehrte: Zuckerpassage 4, 31275 Lehrte (ggü. „Alte Schlosserei“)

DRK Neustadt a.Rbge.: So 10-17 Uhr, DRK-Hort, Hans-Böckler-Straße 20, 31535 Neustadt

Impftermine für Jugendliche ab zwölf Jahren und Erwachsene

Freitag 28.1.

"Narrhalla" Ricklingen: Fr 18-22 Uhr, Konrad Hänisch Str. 3b, 30459 Hannover-Ricklingen

Sophienklinik: Fr 16-20, Bischofsholer Damm 160, 30173 Hannover

Stadt Burgdorf: Fr 17.30-21 Uhr, Marktstr. 55, 31303 Burgdorf

Stadt Langenhagen: Fr 17.30-21 Uhr, Fuhrenkamp 3, 30853 Langenhagen

DRK Ronnenberg: Fr 18-22 Uhr, Apollostr. 2, 30952 Ronnenberg

Stadt Seelze: Fr 17.30-21 Uhr, Lampehof 1, 30926 Seelze

DRK Springe: Fr 18-22 Uhr, An der Bleiche 4-6, 31832 Springe

Samstag 29.1.

Ernst-August-Galerie: Sa 10-20 Uhr, Ernst-August-Platz 2, 30159 Hannover

"Narrhalla" Ricklingen: Sa 11-18 Uhr, Konrad Hänisch Str. 3b, 30459 Hannover-Ricklingen

DRK Laatzen: Sa 11-17 Uhr, Nürnberger Str. 5, 30880 Laatzen

Sonntag 30.1.

"Narrhalla" Ricklingen: So 11-18 Uhr, Konrad Hänisch Str. 3b, 30459 Hannover-Ricklingen

DRK Burgwedel: So 10-17 Uhr, Rathaus, Fuhrberger Str.4, 30938 Burgwedel-Großburgwedel

DRK Garbsen: So 11-16 Uhr, Planetenring 10, 30823 Garbsen

JUH Langenhagen: So 9.30-17 Uhr, Jugendzentrum Langenhagen, Langenforther Platz 1, 30851 Langenhagen

DRK Ronnenberg: So 12-20 Uhr, Apollostr. 2, 30952 Ronnenberg

