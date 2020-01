Coronavirus: Bis zu zehn Verdachtsfälle in Niedersachsen

Hannover

Ist das neue Coronavirus nun auch schon in Niedersachsen aufgetaucht? Immerhin gibt es – Stand Dienstagnachmittag – mehr als nur zwei Verdachtsfälle, „unter zehn“, sagt Matthias Pulz, der Präsident des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes (NLGA). Ein Verdacht in Peine hatte sich bereits zerschlagen, einen neuen gibt es in Göttingen.

Die Sozial- und Gesundheitsministerin sieht „einen Grund zur Vorsicht, nicht zur Angst“, Carola Reimann ( SPD) sieht das Land „gut vorbereitet“. Was unter anderem daran liegt, dass man Verdachtsproben nicht an die Berliner Charité schicken muss, sondern die Virus-DNA auch „mit einer eigenen Labordiagnostik im NLGA ablesen“ kann und so schnell – innerhalb von vier bis fünf Stunden – einen positiven Test bekommen könne. Das spare wertvolle Zeit, aber auch ansonsten sei man in Niedersachsen gut vorbereitet. Reimann setzt bei den Verantwortlichen in Medizin und Politik auf die drei I, „Identifizieren, Isolieren, Informieren“ und bei den Bürgern wie ja schließlich auch bei der normalen und gleichzeitig grassierenden Grippewelle auf „Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen“.

Verbreitungs-Geschwindigkeit beunruhigt Experten

Auch Pulz setzt auf schnelle Diagnostik, macht aber auch klar, dass das Coronavirus nicht so ohne ist. Es sei durchaus beunruhigend, „mit welcher Dynamik und Geschwindigkeit“ sich das Virus verbreitet. Am Vortag seien es noch 2000 Fälle weltweit gewesen, am Dienstag waren es schon 4500 –der Großteil in China, die Todesrate liege bei 2,4 Prozent. „Wir stehen am Anfang, wir wissen nicht um die Gefährlichkeit, wir kennen die Inkubationszeit nicht.“ Der erste deutsche Fall in Bayern zeige die Tücke des Virus. „Der Patient hat sich bei einer anderen Person angesteckt, die keine Symptome aufwies.“

Bei Symptomen den Hausarzt lieber nur anrufen

Ohnehin die Symptomatik: Sie sei der Grippe ähnlich, gehe allerdings in die unteren Atemwege, ist also eine Lungenkrankheit. Wer in China gewesen sei und Grippe-Symptome spüre, solle bei seinem Hausarzt anrufen. Dann würde das weitere Verfahren erst einmal telefonisch geklärt, „man kann auch häuslich isoliert werden“, sagt Pulz. „Aber auch jede Klinik kann im Fall des Falles einen Patienten isolieren“, sagt Reimann.

25.000 Grippe-Tote bundesweit in 2017/18

Bis zu den zehn Verdachtsfälle in Niedersachsen, ein Fall in Bayern – Matthias Pulz bleibt erkennbar gelassen und erinnert an die jährlichen Grippetoten, über die sich kaum jemand aufregt. In der Grippesaison 2017/18, als es nur den dreifachen Impfschutz gab, „hatten wir bundesweit 25.000 Grippetote“.

Von Petra Rückerl