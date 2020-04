Lange Schlangen vor den Baumärkten – Kunden halten Abstand

Hannover

Die Sonne scheint, Gute-Laune-Musik dröhnt aus den Lautsprechern und ein Mann mit Megaphon begrüßt die Leute: „Guten Morgen! Schön, dass ihr heute hier seid.“ Es fühlt sich an, wie vor einer Achterbahn-Fahrt im Freizeitpark. Doch wegen Corona ist das Leben auf den Kopf gestellt: Die Leute, die hier warten, wollen nur in den Obi-Baumarkt in Linden und der Mann mit dem Megaphon passt auf, dass auch alle den Abstand einhalten.

Nach der neuen Verordnung des Landes Niedersachsen dürfen die Baumärkte und Gartencenter wieder öffnen. Viele Hannoveraner nutzten bereits am Samstag die Möglichkeit und strömten in die Baumärkte. Die hatten sich auf den Ansturm vorbereitet und zahlreiche Vorkehrungen im Kampf gegen das Coronavirus getroffen.

Beim Obi-Baumarkt in Linden mussten die Kunden im Zick-Zack-Kurs vor dem Eingang warten. Wie schon bei den Supermärkten durfte nur rein, wer auch einen Einkaufswagen hatte. Obi-Mitarbeiter passten auf, dass die Kunden die Abstände von zwei Meter einhielten und sich nicht zu viele von ihnen im Markt tummelten. Dafür hatte der Baumarkt sogar einen Angestellten am Eingang mit einem Megaphon ausgestattet.

Kunden sind entspannt und tragen Schutzmasken

Der wies lautstark auf die Corona-Regeln hin und korrigierte aufmerksam. „Der Herr mit dem karierten Hemd etwas zurück“. Auch als eine Frau mit ihren zwei Kindern und ihrer Mutter gemeinsam einkaufen gehen wollte, gab es eine kleine Ermahnung vom Megaphon-Mann: „Familieneinkäufe sind gerade nicht gut.“

Ein anderer Kunde motzte rum, weil er sich keinen Einkaufswagen geholt hatte und sich dafür wieder hinten anstellen musste. Doch das waren Ausnahmen – die meisten Heimwerker reagierten gelassen, kamen alleine oder zu Zweit, hielten die Abstände ein und trugen zu einem großen Teil auch Schutzmasken.

Ähnliche Vorkehrungen hat auch der Hagebaumarkt Himmler in der Südstadt getroffen. Mit großen Schildern wies er auf die Corona-Regeln hin. Am Eingang stand Desinfektionsmittel für die Kunden bereit. Drinnen sorgten Markierungen für den nötigen Abstand und durchsichtige Folien für den Schutz der Mitarbeiter an den Kassen.

In den Einkaufswagen der Kunden: Klodeckel, Fahrradschlösser oder Marmor-Steine für den Garten. Vanessa und Uschi van Hulst haben bei Obi mehrere Pakete Laminat aufgeladen. „Meine Tochter hat sich ein neues Haus gekauft und wir renovieren gerade“, sagte Uschi van Hulst. Die Corona-Pause in den Baumärkten habe sie hart getroffen, nun könne es endlich weitergehen.

Uschi und Vanessa von Hulst haben Laminat eingekauft. Quelle: Christian Behrens

„Das ging auch alles ganz fix bei der Schlange am Eingang“, berichtet Vanessa. Und da im Laden selbst nicht so viel los sei, hole man die Wartezeit später wieder rein.

„Bei den Baumärkten konnten wir heute keine Verstöße feststellen. Sie waren offenbar gut vorbereitet“, sagte Polizei-Sprecher Martin Richter. Das galt auch für das Gartencenter Stanze in Hemmingen. Auch dort waren viele Kunden gekommen, aber nicht so viele wie sonst. „Es war ein Drittel weniger als an einem normalen Samstag“, sagte Betriebsleiter Jan Maschkowitz.

Selbst Gemüse anbauen, liegt im Trend

Auch der Gartenbaumarkt hatte sich vorbereitet und einen Teil des Parkplatzes abgesperrt, um den großen Ansturm bereits an der Einfahrt abzufangen. Doch es kam gar nicht so weit. Im Center sei es gelungen, dass die Kunden den strengen Abstand von drei Meter einhalten konnten, den sich Stanze so selbst aufgelegt hat. „Die Kunden waren sehr verständnisvoll und entspannt. Und wenn haben die Leute mit sich reden lassen“, sagt Maschkowitz.

Hannover/Hemmingen, Coronavirus - einige Geschäfte dürfen wieder öffnen, Gartencenter Stanze in Hemmingen ; (Foto: Christian Behrens) Quelle: Christian Behrens

Besonders beliebt: Hornveilchen und Stiefmütterchen. Aber auch Kräuter und Gemüse zum Selbstpflanzen. „Das ist während der Corona-Zeit ein massiver Trend geworden. Die Leute wollen sich in dieser Zeit selbst versorgen“, sagt Maschkowitz.

Kundin Cornelia Wien hat hauptsächlich Blumen für den heimischen Garten eingekauft: „Das bringt ein bisschen den Frühling nach Hause. In dieser Zeit baut das einen wieder auf.“

Hannover/Hemmingen, Coronavirus - einige Geschäfte dürfen wieder öffnen, Gartencenter Stanze in Hemmingen, Cornelia Wien mit ihrem Einkauf ; (Foto: Christian Behrens) Quelle: Christian Behrens

Auch Blumenläden dürfen seit Samstag wieder öffnen – theoretisch. Viele hatten Samstag dennoch geschlossen. Sie waren am Freitag von der Nachricht überrascht worden. Auch der Indigo in der Nähe des Lindener Marktplatz blieb offiziell noch zu. Ein paar Kunden, die an der Tür warteten, wurden aber dennoch bedient – wie zum Beispiel Christiane Drewes, die sich Blumen für die Wohnung kaufte. „Ich freue mich, dass der Laden wieder öffnen kann. Er ist der schönste in Hannover.“

Emotionale Wochen für Blumenladen

Erst ab Montag öffnet der Blumenladen wieder regulär, wenn auch mit eingeschränkten Öffnungszeiten. Andere Filialen des Indigo wie in der List ziehen sogar erst am Mittwoch nach. „Vorher wäre das logistisch nicht möglich“, erklärt Mitarbeiter Steffen Schmidt. Denn es muss Ware nachbestellt werden und die Läden teilweise umgebaut werden, damit die Kunden Abstände einhalten können. Nur zwei Menschen sollen ab Montag den Vorraum des Blumenladens gleichzeitig betreten können.

Steffen Schmidt und Michaela Mock vom Blumenladen Indigo. Quelle: Christian Behrens

„Die letzten Wochen waren sehr emotional für uns“, sagt Schmidt. Die plötzliche Schließung sei ein Schock gewesen, Angestellte fürchteten um ihren Arbeitsplatz. Jetzt entspanne sich die Lage etwas, zumal auch der Lieferdienst sehr gut geklappt habe und der Ausverkauf einiger Pflanzen zum halben Preis kurz vor dem Verbot noch gelungen sei. „Die Insta-Girls standen Schlange bei uns.“

Von Sascha Priesemann