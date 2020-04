Hannover

Das Coronavirus bestimmt derzeit unser aller Leben – auf der ganzen Welt. Die Menschen bleiben zu Hause, lassen häufiger das Auto stehen. Auch Reisen in andere Länder sind nur noch schwer möglich. Das Ergebnis: Saubere Luft und „kaum Flugverkehr am Himmel“, freut sich Robert Schumann (26), Vorstandsmitglied der „Volkssternwarte Geschwister Herschel“ in Linden. Besondere Umstände, die noch durch das trockene Wetter mit klaren Nächten getoppt werden: „Der Blick in den Abendhimmel lohnt sich derzeit.“

Besonders ein Nachbarplanet ist derzeit abends deutlich am Himmel zu erkennen. „Noch bis in den Mai steht die Venus sehr hell im Westen“, sagt Schumann. Das sei vielen aufgefallen: „Wir bekommen deswegen täglich sehr viele Anrufe und Fragen bei Facebook, was das für ein Stern ist.“

Auch für Frühaufsteher lohnt sich der Blick nach oben. In der Morgendämmerung „kann am Süd-Ost-Horizont eine tolle Konstellation aus Jupiter, Mars und Saturn beobachtet werden.“ Gegen Mitte Mai soll das nächste Highlight anstehen: „Dann beginnt die Saison der leuchtenden Nachtwolken.“ Dabei handelt es sich um silbrig-weiß leuchtende Wolkenschleier, die am Nordhimmel gesehen werden können. „Vergangenes Jahr war eine sehr gute Saison. An einem Tag waren sie extrem stark. Das war das mit Abstand beeindruckendste, was ich je gesehen habe.“

Gute Foto-Voraussetzungen vom Nachthimmel – nur Elon Musk sorgt für nervige Störungen

Seit dem 12. März ist die Sternwarte für den Publikumsverkehr geschlossen. Schumann kommt manchmal trotzdem noch, nutzt die derzeit guten Bedingungen für sein Hobby. „Ich fotografiere auch. Je nachdem was ich im Fokus habe, kann so ein Foto auch schon mal bis zu 15 Stunden dauern.“ Gerade bei solchen Langzeitbelichtungen sei es gut, dass kaum Flugzeuge unterwegs sind. „Die zeigen sich auf den Fotos später als lange, helle Streifen.“

Dennoch gibt es Bewegungen am Himmel. Einigen Hannoveranern ist in den vergangenen Nächten eine bewegende Lichterkette aufgefallen. „Die kann man derzeit fast täglich am Himmel sehen“, so Schumann. Bei den bewegenden Lichtern handelt es sich um Starlink-Satelliten von Tesla-Chef Elon Musk. Im Zuge seines Raumfahrtprogramms „ SpaceX“, schießt der US-amerikanische Unternehmer seit 2019 in regelmäßigen Abständen Raketen mit etwa 60 Satelliten in den Orbit. Zwischen 12.000 und 42.000 Satelliten sollen es mal werden.

Das Ziel: ein schnelles und weltweit funktionierendes Internet aus dem All – sehr zum Ärger von Hobby- und Berufsastronomen. „Die Besorgnis ist weltweit groß. Sie sind sehr hell, das beeinträchtigt die astronomische Forschung ungemein.“ Deshalb fordert Schumann: „So etwas muss reguliert werden. Auch für den Orbit bedarf es Gesetze, damit nicht jeder einfach etwas da hochschießen darf.“

Wann die Sternwarte in Linden wieder geöffnet werden kann, steht noch in den Sternen. „Derzeit ist es bei uns schwer, den Mindestabstand einzuhalten. Es ist alles sehr eng hier“, sagt Schumann. Der Verein orientiere sich an den Museen. „Wenn die wieder grünes Licht bekommen, wollen wir uns auch beraten.“ Interessierte müssen sich so lange gedulden. Bis dahin bleibt für jeden nur der Blick in den Himmel.

Von Jens Strube