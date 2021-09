Corona-Ausbruch in Hannover: Zahl der Infizierten in Obdachlosenheim steigt auf 13

Hannover

Der Corona-Ausbruch in einer Obdachlosen-Unterkunft in Hannover: Am Mittwoch hat sich die Zahl der Erkrankten auf 13 erhöht. Bei den Betroffenen wurden die Infektionen mittels PCR-Test nachgewiesen.

Am Dienstag war bekannt geworden, dass es in der Notschlafstelle Alter Flughafen in Vahrenheide einen Corona-Ausbruch gegeben hat. Bereits in der vergangenen Woche war ein Obdachloser positiv auf das Virus getestet worden.

Bis Dienstag gab es elf Erkrankte, am Mittwoch 13. Insgesamt mussten vier Infizierte zwischenzeitlich in einer Klinik behandelt werden.

Unterbringung in Quarantäne-Hotel

Bei zwei Verdachtsfällen stehen die Ergebnisse der PCR-Tests noch aus. Die Infizierten, die Verdachtsfälle und auch Kontaktpersonen wurden isoliert. Alle 18 Personen sind in einem Quarantäne-Hotel untergebracht.

Von Britta Mahrholz