Hannover

Nachdem das Gesundheitsamt der Region Hannover in der vergangenen Woche die Grundschule Beuthener Straße als erste Schule überhaupt in der Stadt wegen Corona-Ausbrüchen vorübergehend schließen musste, hat das Virus nun eine andere Einrichtung lahmgelegt. Die Grundschule Buchholz-Kleefeld II an der Nackenberger Straße hat alle Schülerinnen und Schüler bis zum Ende der Woche ins Distanzlernen geschickt. Damit sind laut Kultusministerium landesweit aktuell zehn Schulen komplett im Homeschooling. 

Das Gesundheitsamt stehe mit der Schule in Kontakt und werde das weitere Vorgehen abstimmen, teilt Regionssprecher Christoph Borschel mit: „Aktuell sind an der Grundschule Buchholz-Kleefeld II 17 Infektionen registriert.“ Zudem gibt es an rund 230 Schulen in der Region Hannover aktuell Infektionsfälle.

16 Grundschüler und ein Erwachsener sind infiziert

Bereits seit zwei Wochen hatte es an der Kleefelder Grundschule zunehmend Corona-Ausbrüche gegeben. Zunächst seien es acht infizierte Kinder gewesen, sagt Schulleiterin Julia Kroes. Da viele Erstklässler als sogenannte K1-Kontakte galten, hatte das Gesundheitsamt für den ersten Jahrgang bereits Quarantäne angeordnet, da zu dem Zeitpunkt die Maskenpflicht im Unterricht noch aufgehoben war. „Erst vor wenigen Tagen waren diese Kinder in die Schule zurückgekehrt“, teilt sie weiter mit.

Doch die Zahl der bestätigten Infektionsfälle schnellte weiter in die Höhe: Weitere acht Kinder sowie ein Erwachsener wurden positiv auf Corona getestet. Bei dem infizierten Erwachsenen soll es sich nach Angaben der Schule aber nicht um eine Lehrkraft handeln. Nach Angaben der Schulleitung hätten fast alle infizierten Jungen und Mädchen keine Symptome gehabt, vermutlich konnte sich das Virus auch deshalb rasant ausbreiten.

Gesundheitsamt macht Reihentestung

Am Montag hatte das Gesundheitsamt eine Reihentestung an der Schule gemacht. Alle Kinder, Lehrkräfte, Mitarbeiter und externen Kräfte seien auf Corona getestet worden, bestätigt Kroes: „Sogar die Reinigungskräfte.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Danach zog die Schulleiterin die Notbremse. „Das Infektionsgeschehen an unserer Schule ist weiterhin sehr diffus und nicht eindeutig nachvollziehbar. Wir können nicht genau sagen, wo der Ursprung liegt“, so Kroes. Die Coronafälle erstrecken sich über alle Jahrgänge, da es viele Geschwisterkinder auf der Grundschule Buchholz-Kleefeld II gebe.

Schüler bis Ende der Woche im Homeschooling

Die Schulleiterin hat zunächst für Donnerstag und Freitag Distanzlernen angeordnet. „Mit dieser harten Maßnahme hoffen wir, das Infektionsgeschehen einzudämmen.“ Eine Notbetreuung ist eingerichtet. Für das Distanzlernen seien die Kinder mit Lernpaketen versorgt worden. Kroes: „Darin sind wir leider schon geübt.“ Videokonferenzen seien – zumindest für die jüngeren Schülerinnen und Schüler – nicht geplant.

Am Montag will die Kleefelder Grundschule wieder in den Präsenzunterricht wechseln. Dann jedoch mit einem zusätzlichen Sicherheitsnetz, so die Schulleiterin: „Ab dann müssen alle Kinder, auch genesene, jeden Tag mit einem Selbsttest getestet werden.“

Von Britta Lüers