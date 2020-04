Medikamente immer knapper – kein Ende in Sicht

Hannover

Schmerztabletten, Blutdrucksenker, Antidepressivum, Schilddrüsenpräparat, Antibiotikum – wer ein spezielles Medikament vom Arzt verordnet bekommen hat, erhält in Hannovers Apotheken zunehmend diese oder eine ähnliche Auskunft: Gibt es derzeit nicht – Lieferengpass. Dauer? Kaum absehbar.

Nicht an allem ist die Corona-Krise schuld – oder zumindest noch nicht: „Wir haben seit Jahren Lieferengpässe in Deutschland – vom Herzmedikament bis zum Schmerzmittel trifft das alle Arzneimittelgruppen, da ist nichts ausgenommen“, sagt Annabelle Schnaith, Inhaberin der Georg Apotheke in Hannover-Mitte.

Noch schlimmer im Sommer?

„Die Corona-Krise ist da noch nicht spürbar. Das werden wir erst im Spätsommer spüren – da wird sich das verschärfen!“ Denn die meisten Medikamente für Deutschland würden in Asien produziert. Etwa 60 verschiedene Arzneien allein in Wuhan in der chinesischen Region Hubei, wo Wochenlang alles still stand und wo sonst viele Medikamente produziert werden. Oder weil Länder Exportstopps verhängen – wie Indien für das Schmerz- und Fiebermittel Paracetamol, das nur dort hergestellt werde.

Zur Zeit lebe man von den bereits produzierten Medikamenten und den Lagerbeständen. Besonders knapp seien Antidepressiva und Blutdrucksenker. Auch der angesichts der Corona-Risiken verstärkt gefragte Impfstoff gegen Lungenentzündung auslösende Pneumokokken sei nur sporadisch verfügbar. „Diese Woche haben wir da eine Lieferung bekommen – produziert in Japan – das gab es noch nie!“

Apothekerin Annabelle Schnaith. Quelle: Foto: Franson

Bei manchen Medikamenten greift die Apothekerin auf wirkstoffgleiche anderer Hersteller zurück, sofern vorhanden; in vielen Fällen muss sie dazu auch mit dem verschreibenden Arzt sprechen – tägliches Geschäft für Sie und ihre Mitarbeiter. Immerhin verzichten die Krankenkassen laut Schnaith „seit ein, zwei Wochen“ darauf, dass nur Medikamente von Arzneimittelfirmen an ihre Versicherten ausgegeben werden, mit denen die Kassen Rabattverträge abgeschlossen haben – so kann dann leichter auf ein Produkt eines anderen Anbieters ausgewichen werden.

Die Knappheits-Liste

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte ( BfArM) listet aktuell knapp 390 Medikamente auf, für die Pharma-Unternehmen ein Lieferengpass gemeldet haben. Mit Angabe, für wann das Ende des Engpasses erwartet wird – bei Paracetamol von 1A-Pharma etwa ist das für einige Arzneiformen Anfang 2025.

Apotheker: Produktion zurückholen!

Für die Apothekerkammer Niedersachsen erklärt Pressesprecherin Panagiota Fyssa auf NP-Anfrage, dass „Produktionsausfälle wie aktuell in China und Exportbeschränkungen aus Indien in naher Zukunft zu weiteren Lieferengpässen führen“ könnten. Die Apotheker forderten deshalb, „die Wirkstoffproduktion wieder in den Ländern der Europäischen Union anzusiedeln“.

Zudem hätten sich laut der Kammer „in der aktuellen Situation viele Patienten und Kunden aus Sorge, dass sie nicht mehr ausreichend mit Arzneimitteln versorgt werden, verstärkt mit Arzneimitteln bevorratet“ Die Nachfrage von fiebersenkendem Paracetamol etwa sei „sprunghaft angestiegen“, nachdem die Weltgesundheitsorganisation ( WHO) fälschlicherweise darüber informiert und alle Medien weltweit berichtet hatten, dass das auch frei erhältliche Schmerzmittel Ibuprofen im Falle einer Corona-Infektion die Symptome verstärken könnte.

Zu viel verordnet, zu viel verkauft!

Magdalene Linz, Inhaberin zweier Apotheken in Hannover (Leibniz, Delfin) war 20 Jahre Präsidentin der Apothekenkammer Niedersachsen. Sie sagt über die Situation: „So etwas hat es niemals vorher, in dieser Dramatik, gegeben!“ Und sie stehe „seit 1976“ in der Apotheke. Aktuell sei die nochmals verschärfte Knappheit dadurch entstanden, dass Patienten von ihren Ärzten aus Angst vor zunehmender Knappheit im Angesicht der drohenden Corona-Krise mehr Rezepte eingefordert und lange Zeit auch erhalten haben. Zudem hätten auch viele Apotheken der erhöhten Nachfrage nach rezeptfreien Arzneien zu lange stattgegeben. Linz: „Da haben wir den gleichen Effekt wie bei Klopapier und Mehl.“ Erst ein Schreiben des Bundesgesundheitsministeriums an Ärzte und Apotheken bremste diesen Verkaufs- und Verordnungsboom. Daher habe die nochmals erhöhte Knappheit bislang nicht direkt mit dem Corona-Ausbruch und Produktionsausfall in China zu tun – noch nicht, denn die Apothekerin ist sicher: „Ich gehe davon aus, dass das noch kommen wird. Die Chinesen können das nicht ausgleichen, können nicht plötzlich das Drei- oder Vierfache produzieren!“

Apothekerin Magdalene Linz. Quelle: Foto: Bookani

Auf die Minute kommt es an

Ob eine Apotheke ein bestimmtes Medikament liefern kann, während eine andere sagt: „Nicht lieferbar!“, hängt laut der erfahrenen Apothekerin außer von deren Großhändler(n) auch von deren eigenem Personal ab: Wie genau es den Medikamentenmarkt im Blick hat und wie schnell es reagiert, wenn ein Angebot auftaucht. Linz: „Das ist inzwischen leider ein Spot-Markt geworden. Ich habe mal eine Minute gewartet – und schon war es weg!“

Als Lieferengpass gilt eine voraussichtlich mehr als zwei Wochen dauernde Unterbrechung der Auslieferung durch einen Hersteller im üblichen Umfang oder eine „unerwartete, deutlich vermehrte Nachfrage, der der Hersteller nicht angemessen nachgekommen kann“.

Die Liste der knappen Medikamente des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte ( BfArM) finden Sie hier.

Die Liste der knappen Impfstoffe des bundeseigenen Paul-Ehrlich-Instituts finden Sie hier.

Von Ralph Hübner