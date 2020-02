Corona-Angst: Rentenversicherung sagt Kongress in Hannover ab

Hannover

An allererster Stelle stand bei der Entscheidung die Sorge der Veranstalter um die Gesundheit und Sicherheit der Patienten in den Reha-Kliniken. Mit rund 1.600 Teilnehmern aus der Reha-Branche ist das Reha-Kolloquium, das vom 2. bis 4. März in Hannover stattfinden sollte, der größte Reha-Kongress in Deutschland. Da zahlreiche Kongressteilnehmer aus Reha-Kliniken kommen, besteht die große Befürchtung, der Corona-Virus könne auf diesem Wege auf Patienten in den Reha-Kliniken übertragen werden.

Die Sorge gilt weiter allen Teilnehmern und ihren Angehörigen des Kongresses, die auf keinen Fall einem nicht zu kalkulierenden Risiko ausgesetzt werden sollen.Veranstalter des diesjährigen Reha-Kolloquiums sind die Deutschen Rentenversicherung Bund, die Deutsche Rentenversicherung Braunschweig- Hannover und die Deutsche Gesellschaft für Rehabilitationswissenschaften.

