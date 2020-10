Eine Kita muss dicht machen: Hannovers Marktkirchen-Kita schließt, weil eine Erzieherin positiv auf das Corona-Virus getestet wurde Das hat Folgen: 59 Kinder und neun Mitarbeiter müsse in Quarantäne

In der Marktkirchen-Kita tut sich in den nächsten 14 Tagen nichts – nach einem positiven Corona-Test wurden neun Mitarbeiter und 59 Kinder für 14 Tage in häusliche Quarantäne geschickt. Quelle: Frank Molter/dpa