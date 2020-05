Corona-Alarm im St.-Monika-Heim: Zwei Bewohner und acht Angestellte infiziert

Hannover

In Senioren- und Pflegeheimen trifft das Coronavirus auf die Schwächsten der Schwachen. Für keine andere Gruppe ist eine Covid-19-Erkrankung so gefährlich wie für ältere und vorerkrankte Personen. Gleichzeitig ist auch das Personal einem erhöhten Risiko ausgesetzt, sich anzustecken und so gefährliche Infektionsketten auszulösen. Hart getroffen hat es unter anderem das Altenpflegeheim St. Monika in Ricklingen. In der Einrichtung sind aktuell zehn Personen infiziert – darunter acht Mitarbeiter.

Dem Gesundheitsamt der Region waren am Dienstag (Stand 13 Uhr) insgesamt 18 Alten- und Pflegeheime in der Region bekannt, in denen bisher Covid-19-Fälle aufgetreten sind. Aktuell sind 36 Bewohner sowie 23 Menschen aus dem medizinischen Pflegebereich der Einrichtungen erkrankt. Von den insgesamt 92 Bewohnern, die bislang als infiziert registriert worden, sind laut Regionssprecherin Sonja Wendt 32 genesen und 24 verstorben. Beim Pflegepersonal sind dem Gesundheitsamt bisher insgesamt 59 Fälle gemeldet worden. Davon sind 36 wieder gesund.

„Bei Kollegen schwingt die Angst mit“

Im St.-Monika-Heim waren bis Dienstagmittag zwei Bewohner und acht Mitarbeiter infiziert. Die Leitung der Einrichtung war am Dienstag für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Bei Pflegeverbänden wird der Ruf nach regelmäßigen Reihentestungen des Personals in Senioreneinrichtungen und Krankenhäusern aber immer lauter. „Wenn Fußballspieler regelmäßig auf Covid-19 getestet werden sollen, dann sollte erst recht das medizinische Personal Anspruch darauf haben“, sagte Nadya Klarmann, Präsidentin der Pflegekammer Niedersachsen am Dienstag der NP. „Die Testkapazitäten sind vorhanden und Infektionsketten können so unterbrochen werden.“

Viele Infektionen verlaufen symptomlos. Laut Klarmann sei es daher nicht auszuschließen, dass Personal in den Einrichtungen infiziert ist und trotz persönlicher Schutzausrüstung eine Gefahr für die pflegebedürftigen Menschen darstellt. „Immer schwingt bei den Kolleginnen und Kollegen auch die Angst mit, unerkannt Personen aus dem privaten Umfeld anzustecken“, so die Pflegekammer-Präsidentin. Um dieses Risiko zu minimieren, sei neben regelmäßigen Tests auch eine ausreichende Ausstattung mit persönlicher Schutzausrüstung wie Kitteln und Masken zwingend notwendig.

Krankenkassen sollen für Tests zahlen

Die Hoffnungen der Pflegekammer ruhen nun auf dem Entwurf für ein zweites Bevölkerungsschutzgesetz (Zweites Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite), das am Donnerstag in den Bundestag eingebracht werden soll. Darin heißt es unter anderem: Im Umfeld besonders gefährdeter Personen – etwa in Pflegeheimen – soll verstärkt auf Corona-Infektionen getestet werden. So können Infektionen früh erkannt und Infektionsketten effektiv unterbrochen werden. Zudem könnte das Bundesgesundheitsministerium dann die gesetzliche Krankenversicherung per Verordnung verpflichten, Tests auf das Coronavirus grundsätzlich zu bezahlen – auch dann, wenn jemand keine Symptome zeigt. „Test sind nur eine Momentaufnahme. Gesunde Personen können sich auch direkt nach dem Test infizieren.“, gibt Klarmann zu bedenken. Deshalb müssten diese gerade beim Pflegepersonal regelmäßig erfolgen.

Bewohner leiden unter Vereinsamung

Den Bewohnern macht unterdessen nicht nur die drohende Gefahr einer Ansteckung zu schaffen. Viele leiden unter der sozialen Isolierung. In Niedersachsen wurde das Besuchsverbot mittlerweile zwar etwas gelockert, es gelten jedoch strenge Auflagen. Unter anderem müssen die Einrichtungen den Gesundheitsämtern ein Hygienekonzept vorlegen.

„Viel wichtiger als uneingeschränkte Lockerungen des Besuchsverbots sind jetzt Einzelfallentscheidungen, bei denen der Infektionsschutz konsequent gewahrt bleibt“, sagt Klarmann. Die Begleitung Sterbender müsse unter Beachtung aller Hygieneregeln immer möglich sein. Darüber hinaus seien „sozialer Austausch und Nähe durch Besuche für die Bewohner lebenswichtig. Die Pflegenden in den Einrichtungen machen einen tollen Job und bemühen sich über alle Maßen, der Vereinsamung entgegenzuwirken“. Trotz der Beschränkungen gebe es Freizeitangebote in Kleingruppen oder gemeinsame Mahlzeiten unter Einhaltung der Abstandsregeln. In vielen Heimen seien inzwischen auch technische Lösungen wie Smartphones und Tablets im Einsatz, um den Kontakt nach außen aufrecht zu erhalten. „Niemand muss eingesperrt in seinem Zimmer bleiben“, betont Klarmann.

Von André Pichiri