Streit um Notfallzentren und Schutzkleidung

„Da kommt was auf uns zu“, meint Sozialministerin Carola Reimann und meint damit vor allem die Panik in der Bevölkerung. „Wir bereiten uns intensiv vor auf Basis der Pandemie-Pläne, die wir haben. Wir isolieren die Einzelfälle, das ist in Bayern auch gelungen.“ Dass sich das Virus weltweit verbreite, heiße nicht, dass es sich um eine schwere Erkrankung handele. „Wir sehen, dass die allermeisten Verläufe milde sind, und dass man das zu Hause auskurieren kann.“

„Viele Menschen sind beunruhigt“

Dennoch: „Wir bekomme jetzt deutlich mehr Anrufe“, sagt Mustafa Yilmaz, Bereichsleiter Gesundheit der Region. Viele Menschen seien sehr beunruhigt, „aber es ist der Lauf der Dinge, dass immer wieder neue Erkrankungen auftauchen. Wichtig ist, dass wir jetzt alle ruhig und besonnen bleiben und jeder seinen Part an seiner Stelle macht“.

Ausverkaufte Atemschutzmasken

Dass Desinfektionsmittel und Atemschutzmasken in Apotheken ausverkauft sind, beweist das Gegenteil. „Wasser und Seife für die Hände sind der beste Schutz“, sagt Reimann. Vieles wird knapp, weil panische Bürger Desinfektionsmittel und vor allem Atemschutzmasken bunkern, außerdem kann China zur Zeit davon nur wenig liefern. „Es gibt eine allgemeine Knappheit“, weiß Reimann. Und appelliert an die Verantwortung der Bürger. Ein Mund-Nasen-Schutz sei nur angezeigt, um andere zu schützen, wenn man selbst infiziert sei. „Es gibt keinen einzigen Beleg dafür, dass es andersrum funktioniert.“

Im Gegenteil, die Masken würden eine trügerische Sicherheit vorgaukeln und dann würden sich die Leute womöglich weniger die Hände waschen. Matthias Pulz warnt davor, dass Klinikmitarbeitern der Schutz ausgehen könnte, wenn „die Verschwendung von Ressourcen durch normale Bürger, die Masken tragen wollen, problematisch ist“.

Belastung für Hausärzte

Reimann weiß, dass die Arztpraxen jetzt besonders belastet seien, weil man wie bei einer Grippe zusätzlichen Patientenaufkommen habe – „auch wenn alle wissen sollten, dass man die Praxis bei einem Verdacht erst telefonisch kontaktiert und nicht gleich dort hingeht“. Das sei nicht geübt in Deutschland, Reimann würde sich mehr Telefonsprechstunden in Deutschland wünschen.

„Kein Bäumchen-Wechsel-Dich-Spiel“

Matthias Berndt, Landeschef des Hausärzteverbandes, hatte am Wochenende vorgeschlagen, Notfallzentren einzurichten, um andere Patienten und Praxismitarbeiter von den Corona-Verdachts- und Krankheitsfällen zu trennen. Das stößt auch auf Widerstand. „Wir haben in Deutschland eine Teilung: Alles was ambulant ist, ist Aufgabe der niedergelassenen Hausärzte, die sind zuständig“, stellt Jagau klar. Von Notfallzentren hält auch Pulz nichts. „So war das nicht verabredet. Wir können kein Bäumchen-Wechsel-Dich-Spiel machen, in erster Linie sind die Hausärzte zuständig für Patienten."

Arbeitgeber zuständig für Schutzkleidung

Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsens (KVN) fordert nun auch, dass umgehend Schutzkleidung nach den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts von den staatlichen Stellen zur Verfügung gestellt wird“. Die Grünen im Landtag schließen sich an. Die Hausärzte als erste Kontaktstelle und zuständig für Abstriche bräuchten jetzt Unterstützung zum Eigenschutz. Dazu sagt Reimann: „Es liegt in der Verantwortung des Arbeitgebers, also des Arztes, die Schutzkleidung für die Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen. Das ist auch klar in den Pandemie-Plänen geregelt.“ Das gelte nicht nur für Corona, sondern auch für Influenza. Nichtsdestotrotz gebe es eine Knappheit von Schutzmasken und -anzügen, „da sind wir auch im Austausch mit Firmen, wie wir daran kommen“.

