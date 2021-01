Garbsen/Hannover

31 Jahre lang hatte Dr. Jörg-Reinhard Meyer eine gutgehende Arztpraxis in Herrenhausen. Seit 2012 ist der 71-Jährige im Ruhestand. „Aber ich bin geistig wie körperlich total fit“, sagt der Facharzt für Allgemeinmedizin, „als es 2020 noch ging, bin ich mit dem Fahrrad von Basel nach Xanten gefahren“. Immerhin 592 Kilometer. „Natürlich ohne Motor.“ Nun will Dr. Meyer helfen. Einfach nur helfen bei den Impfungen, die für alle das Licht am Ende des Tunnels der Corona-Pandemie sind.

Im Oktober schon hat der Wahl-Garbsener Ministerpräsident Stephan Weil direkt in die Staatskanzlei geschrieben. „Ein Referent hat sich schriftlich gemeldet und mich gebeten, mit der Region Hannover oder der Stadt Garbsen Kontakt aufzunehmen“, sagt Meyer, beides hat er umgehend getan, im November war das. „Dann habe ich gewartet und nichts ist passiert“, so der Arzt, dessen Enttäuschung und Ärger mit jedem Tag wuchsen. Dabei hörte er immer wieder, dass in Impfzentren und für mobile Teams, die Alten- und Pflegeheime abfahren sollen, kompetentes Personal gesucht wird.

Nach Fragebogen keine Rückmeldung

„Aber mich hat keiner zurückgerufen“, sagt der Familienvater, dessen Schwiegertochter sich auf der Intensivstation der Medizinischen Hochschule um schwerstkranke Patienten kümmert. „Irgendwann“, so Meyer, „kam dann von der Kassenärztlichen Vereinigung ein Einwilligungsbogen, den ich ausfüllen sollte.“ Am 3. Dezember war das, am 9. hat Meyer das Papier zurückgeschickt, seitdem ist wieder Sendepause: „Dabei müssten in der KV noch eine Menge Menschen tätig sein, die mich persönlich kennen. Ich habe dort 30 Jahre lang ehrenamtlich im Berufungsausschuss und im Disziplinarausschuss gearbeitet.“

Zweimal hat Dr. Udo Niedergerke seine Bereitschaft zur Impfhilfe kundgetan, der hausärztliche Internist hat Erfahrung aus 30 Jahren in seiner Misburger Praxis, „in der immer geimpft wurde“. Bis auf einen Fragebogen hat der 79-Jährige nichts bekommen, auch seine Frau Ricarda nicht, die jahrzehntelang Frauenärztin war. Niedergerke hat angegeben, „zu jeder Zeit und überall zur Verfügung zu stehen. Ich würde sogar 20 Kilometer zu einem Einsatzort fahren.“

Zu viele Angebote von Ärzten?

„Hier zeigt sich eine organisatorische Katastrophe“, sagt Niedergerke, der jetzt Sozialministerin Carola Reimann persönlich anschreiben will, „dieses Versagen kann Menschenleben kosten.“ Alleine von 2000 Ärzten im Ruhestand, die beim Impfen helfen wollen, hat Dr. Cornelia Goesmann in Niedersachsen gehört. Die 67-Jährige ist Fachärztin für Allgemeinmedizin und Psychotherapie und war 20 Jahre lang Vorsitzende des Ärztekammerbezirks Hannover. Auch sie hat ihre Bereitschaft signalisiert, auch sie hat keine Rückmeldung erhalten. „Wahrscheinlich sind zu viele Angebote eingegangen“, ahnt Goesmann, „aber irgendeine Antwort hätte ich schon erwartet.“

Drei Monate sind vergangen, seitdem Jörg-Reinhard Meyer zum ersten Mal seine Hilfe angeboten hat, „das Telefon hat nicht einmal geklingelt. Obwohl es mir völlig egal ist, ob ich morgens oder abends, am Sonnabend oder am Sonntag gebraucht werde.“ Dr. Meyer sitzt nun mit Ehefrau Sylvia im schönen Haus in Garbsen-Mitte und wartet weiter auf Rückruf. Er sagt fast schon resigniert: „Jede Spritze, die ich setzen kann, damit wir diese Pandemie endlich in den Griff bekommen, ist besser, als hier zu Hause untätig auf dem Sofa zu sitzen.“

Von Christoph Dannowski