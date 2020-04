Stadt Hannover überlegt Fahrspuren für Radfahrer zu sperren

Hannover

Vor allem der Freizeitverkehr habe bei Radfahrern in der Corona-Krise in Hannover deutlich zugenommen. Deshalb prüft die Stadt jetzt die Sperrung von Fahrspuren, damit diese mehr Platz auf besonders beliebten Streckenabschnitten bekommen, auf denen es vor allem an den Wochenenden zu dichtem Gedränge kommt, so dass der vorgeschriebene Mindestabstand von 1,5 Metern oft nicht eingehalten werden kann.

Während im Zeitraum Januar bis März laut Stadt an ihren Zählstationen noch ähnlich viele Radfahrer wie 2019 gemessen wurden, blieben die Zahlen im April „hinter den Werten des Vorjahres zurück“, berichtet Stadtsprecherin Michaela Steigerwald. Auffällig sei aber „eine deutliche Verschiebung zum Wochenende und damit zum Freizeitverkehr“.

Anzeige

Deutlich mehr Freizeit-Radverkehr unterwegs

Alltagsrouten wie die Hildesheimer Straße, der Klagesmarkt oder die Lange Laube würden in der Corona-Krise „deutlich unterdurchschnittlich genutzt“. Im Bereich beliebter Naherholungsziele wie dem Maschsee oder Stadtpark wurden hingegen vor allem an den Wochenenden deutliche Zuwächse gemessen.

Weitere NP+ Artikel

Aufgrund des „starken Anstiegs des Freizeitradverkehrs“ und den „gestiegenen Flächenansprüchen an den Hotspots“ prüfe die Verwaltung derzeit in enger Abstimmung mit der Polizei „eine Umverteilung der Verkehrsflächen“, sagt Sprecherin Steigerwald. Heißt: Fahrspuren des Autoverkehrs könnten für den Radverkehr gesperrt werden. Geprüft wird das laut Stadt für das Rudolf-von-Bennigsen-Ufer am Maschsee, die Culemannstraße, die Waldchaussee in der Eilenriede sowie im Bereich der Herrenhäuser Gärten die Straßen An der Graft, Am Großen Garten und In der Steintormasch.

Sperrungen könnten in den ersten Maiwochen kommen

Die Ergebnisse der Prüfung, die der grüne Oberbürgermeister Belit Onay selbst in Auftrag gegeben hat, sollen noch in dieser Woche vorliegen. Umgesetzt werden könnten die Sperrungen dann schon „in den ersten Maiwochen“. Erfahrungen gibt es auch schon. Während des Maschseefestes war in den vergangenen Jahren bereits ein provisorischer Radweg eingerichtet worden, der mit einer Leitplanke abgesperrt wurde.

Das gab es schon: Die Sperrung einer Fahrspur am Maschsee für den Radverkehr Quelle: Villegas

Eine klare Abfuhr erteilt die Verwaltung allerdings der Idee der Grünen im Rat, zumindest provisorisch die in Hannover geplanten Velorouten vorzeitig umzusetzen und dafür – wo nötig – auch Straßen zu sperren. Als Vorbild dient den Grünen Berlin, wo während der Corona-Krise schon zahlreiche Kilometer bereits geplanter Radwege neu markiert und zum Teil auch abgesperrt wurden. Eine Forderung, die auch schon der Radfahrerclub ADFC in Hannover erhoben hat, damit Radfahrer besser den vorgeschrieben Abstand einhalten können.

Stadt: Beispiel Berlin nicht auf Hannover übertragbar

Laut Stadtsprecherin Steigerwald ist das Beispiel Berlin „nicht auf Hannover übertragbar“. Weder baulich noch rechtlich lägen vergleichbare Voraussetzungen vor. Grundlage des Handelns in Berlin sei das Berliner Mobilitätsgesetz, das ein Landesgesetz sei. Eine solche Rechtsgrundlage gebe es in Hannover nicht, zudem sei hier die Ausgangssituation für die Radfahrer „wesentlich günstiger“, findet die Stadt.

Die Grünen argumentieren, dass es für ihren Vorschlag gar keinen Extra-Beschluss brauche, weil die Velorouten ja schon in Auftrag gegeben worden seien. Das sieht die Stadt anders. Es gebe „keinen politischen Beschluss für konkrete Verläufe von Velorouten und Radschnellwegen“, sondern lediglich den Auftrag, ein solches Netz zu erarbeiten. Die Diskussion mit der Politik darüber sei erst für den Sommer 2020 vorgesehen. Deshalb sei die geforderte provisorische Einrichtung „zu diesem Zeitpunkt nicht möglich“ teilt die Stadt mit.

Lesen Sie auch:

Von Christian Bohnenkamp