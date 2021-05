Hannover

Endlich Abi! Eigentlich ein Grund zum Feiern. Doch beim Abitur in der Corona-Pandemie war bereits vieles anders. Und auch die Zeit nach dem Abitur bleibt vorerst geprägt vom Pandemiegeschehen. Die NP hat mit Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe 13 aus Hannover über zerplatzte Träume, abgesagte Reisen und völlig neue Zukunftspläne gesprochen.

„Nach Homeschooling keine Lust auf virtuelle Uni“

Jayda Brown (18), IGS Garbsen:

„Die Corona-Pandemie lässt vieles nicht zu, was sonst immer typisch für die Abitur-Zeit oder die Zeit nach dem Abi war. Mit dem Abiball rechnen wir beispielsweise nicht mehr. Auch kurze Urlaube mit Mitschülerinnen und Mitschülern nach dem Abi können wir vergessen. Das ist schade, weil dadurch viele schöne Erinnerungen fehlen werden.

Überlegt nach dem Abitur erst einmal ein Jahr lang auf einer Biofarm zu arbeiten: Jayda Brown hat wenig Lust auf ein virtuelles erstes Semester. Quelle: Privat

Selbst die eigenen Pläne für nach dem Abitur habe ich umwerfen müssen: Ich wollte eigentlich nach Amerika reisen und mich dort mit Freunden treffen. Aber ohne vorher geimpft zu sein, möchte ich nicht fliegen. Anstatt nach Amerika zu reisen, bewerbe ich mich jetzt bei Biofarmen in Norwegen. Ich habe mir überlegt, dass mir vor dem Studienstart eine Auszeit auf einer Farm mitten in der Natur gut tun würde. Ich würde richtig gerne für ein Jahr mit Tieren arbeiten. Allerdings ist selbst das komplizierter und ich bin noch nicht sicher, ob ich diesen Plan realisieren kann. Schließlich sind aktuell noch die Grenzen nach Norwegen geschlossen. Ohne die Corona-Pandemie wäre es wirklich alles weniger stressig.

Aber ein Jahr zwischen Schule und Studium eine Pause einzulegen, ist auch mit Sicht auf die Pandemie eine gute Idee. Denn so kann ich darauf hoffen, dass es im nächsten Jahr vielleicht wieder möglich ist, ein richtiges Studentenleben zu haben. Nach dem ganzen Homeschooling hätte ich nämlich wirklich keine Lust auf virtuelle Uni.“

„Corona hat mir das typische Abi-Leben genommen“

Ole Moszczynski (19), Bismarckschule:

„Die Pläne für einen Abistreich liegen auf Eis. Der Abiball ist längst storniert. Wenn wir nicht richtig kreativ werden, wenn wir mit den Prüfungen durch sind, dann fallen die typischen Ereignisse einfach aus. Aber das ist ja mittlerweile nichts Neues mehr. Ich habe beispielsweise auch meinen 18. und 19. Geburtstag nicht groß feiern können. Somit sind Abistreich und Abiball einfach die nächsten Ereignisse, die wegen der Pandemie wegfallen. Das hat sich mittlerweile schon tief ins Bewusstsein eingebrannt, dass zur Zeit vieles nicht möglich ist.

Hat seine ursprüngliche Idee gestrichen: Ole Moszczynski bereitet sich jetzt auf ein Studium in Hannover vor. Quelle: Christian Behrens

Mein ursprünglicher Plan für nach dem Abi war es, als Gruppenbetreuer bei Kinder- und Jugendreisen im Ausland zu arbeiten. Auch die Idee ist längst gestrichen. Ich habe nach einem Jahr Pandemie auch keine Lust mehr Pläne zu machen?

Deshalb habe ich mir jetzt überlegt, in Hannover zu studieren. Das scheint mir die einzig machbare Option. Denn in eine andere Stadt zu ziehen, kann ich mir momentan überhaupt nicht vorstellen. Ich hätte ja beispielsweise unter den aktuellen Umständen, gar nicht die Chance neue Leute kennenzulernen. Jetzt hoffe ich einfach, dass ab dem Herbst ein Studium mit Präsenzveranstaltungen in Hannover möglich sein wird. Vielleicht klappt es ja auch, in eine Wohngemeinschaft zu ziehen. Corona hat mir ja schon das typische Abi-Leben genommen. Es wäre also wirklich ein großer Wunsch, ein typisches Studenten-Leben erleben zu können.“

„Ich habe eine neue Perspektive entwickelt“

Anna Schamne (18), Lutherschule:

„Dass es an unserer Schule keinen Abiball geben wird, habe ich schon vor Monaten geahnt. Mir war klar, dass es keinen Sinn macht, sich in der derzeitigen Pandemie-Situation Hoffnungen auf so eine Großveranstaltung zu machen. Ich bin auch nicht traurig darüber, sondern habe total Verständnis dafür, dass so etwas momentan einfach nicht möglich ist. Dafür haben wir eine Mottowoche veranstaltet und die hat wirklich viel Spaß gemacht, weil sie uns ein Gefühl von Normalität vermitteln konnte.

Hat ihren Plan ein Auslandsjahr zu machen, gekippt: Anna Schamne bleibt jetzt coronabedingt in Hannover und wird gleich nach dem Abi studieren. Quelle: Privat

Den Plan ein Auslandsjahr zu machen, habe ich bereits letztes Jahr gekippt. Es weiß ja niemand, wie lange diese Situation noch andauert. Also habe ich mich entschieden, gleich nach dem Abitur zu studieren. Dafür wegzuziehen, kommt in der Pandemie allerdings für mich auch nicht infrage. Ich bleibe deshalb in Hannover. Ein Auszug von zuhause in eine andere Stadt, würde unter diesen Umständen sicher nicht meinen Erwartungen gerecht. Ich habe mir Sorgen darüber gemacht, dass ich mich nicht wohlfühlen würde und das neue Umfeld überhaupt nicht richtig erleben könnte. Im Endeffekt bin ich jetzt froh, dass ich in Hannover bleibe, bei meiner Familie sein kann und in diesen ungewissen Corona-Zeiten nicht auf mich allein gestellt sein werde.“

„Corona hat meine Pläne über den Haufen geworfen“

Laura Baumbach (19), IGS Roderbruch:

„Auch an unserer Schule haben wir längst aufgehört, den Abiball zu planen. Ich war sogar im Abiball-Komitee und der Frust war ehrlich gesagt ganz schön groß. Meinem Jahrgang fehlen total die Momente, die normalerweise zusammengeschweißt hätten. So etwas wie Geburtstagspartys, Treffen im Park oder eben der Abiball. Zum Glück hatten wir eine Mottowoche im März, bei der es die Gelegenheit gab, auch mal mit Mitschülern ins Gespräch zu kommen, mit denen ich sonst keine Kurse hatte.

Ist mittlerweile glücklich mit ihrem Plan B: Laura Baumbach reist nach dem Abitur nicht nach Amerika, sondern macht ein FSJ in Deutschland. Quelle: Privat

Dass Corona meine Pläne für nach dem Abitur über den Haufen geworfen hat, hat mich erst ganz schön frustriert. Ich wollte ursprünglich nach Amerika reisen. Aber ich hatte wirklich keine Lust, zum Beispiel nach einem halben Jahr coronabedingt wieder nach Hause reisen zu müssen. Das ist Freunden von mir, die im vergangenen Jahr Abitur gemacht haben, nämlich so ergangen.

Einen Tapetenwechsel und mich aus meiner Komfortzone herauswagen, wollte ich trotzdem. Wegen der Pandemie habe ich mir deshalb etwas in Deutschland überlegt: Ich werde ein freiwilliges kulturelles Jahr im Städel Museum in Frankfurt machen. Ich erhoffe mir davon, dass mich das FSJ im Kunstinstitut auf mein Studium vorbereitet. Ab dem Wintersemester im nächsten Jahr möchte ich nämlich Kunstwissenschaften studieren, am liebsten in Kassel oder in Berlin. Meine Hoffnung ist, dass in 2022 wieder ein normaler Studieneinstieg möglich sein wird – mit Ersti-Woche und allem was dazu gehört.“

Von Sophie Peschke