Keine großen Menschenansammlungen auf öffentlichen Plätzen und in Fußgängerzonen – an die Verfügung des Landes Niedersachsen haben sich die allermeisten Hannoveraner gehalten, bilanzierten Region Hannover und Polizei am Sonntag. Den Maschsee in Hannover haben bei schönem Wetter zwar viele Spaziergänger aufgesucht, die Abstandsregelungen aber weitestgehend eingehalten, hieß es.