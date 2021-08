Hannover

Da in der Region Hannover die Sieben-Tage-Inzidenz gestern fünf Werktage hintereinander den Schwellenwert 50 überschritten hatte, gilt ab heute: Wer etwa ins Restaurant gehen oder im Hotel übernachten will, muss nachweisen, dass er gegen Corona geimpft, genesen oder negativ getestet ist. Gleiches gilt auch für private Treffen oder andere Veranstaltungen wie Kino, Theater und Konzerte mit mehr als 25 Personen in geschlossenen Räumen.

In Hotels oder Pensionen müssen diejenigen, die nicht geimpft oder genesen sind, zweimal pro Woche einen negativen Test vorlegen.

Ab wann gilt Warnstufe 1?

Damit setzt die Region Hannover die vom Land Niedersachsen vorgegebenen neuen Corona-Regeln um. Praktisch treten die 3G-Vorschriften der sogenannten Warnstufe 1 in Kraft. Formal ruft die Region diese Warnstufe jedoch frühestens am nächsten Montag aus – also fünf Werktage nach Inkrafttreten der Landesverordnung.

Für Friseure, Indoor-Sport und Heilpraktikerbesuch gilt 3G

Fahrlehrer Hartmut Wannek erteilt seinen Fahrschülern im Auto nur noch mit Maske Fahrunterricht, in der Region gilt jetzt für praktische Stunden auch die 3G-Regel. Quelle: Stephanie Zerm

Die 3G-Regel greift in der Region auch bei der Nutzung von Indoor-Sportanlagen wie Fitnessstudios, Kletterhallen, Saunen, Hallenbädern oder Sporthallen sowie bei praktischen Fahrstunden und Fahrschulprüfungen. Auch die Nutzung körpernaher Dienstleistungen bleibt auf Geimpfte, Getestete und Genesene beschränkt. Dazu gehört der Besuch beim Friseur, Optiker, Masseur, im Kosmetik-, Nagel- oder Tattoostudio, neuerdings zählen auch therapeutische medizinische Dienstleistungen wie Praxen für Physiotherapie, Ergotherapie und der Besuch beim Heilpraktiker dazu.

Auch Friseure müssen von ihren Kunden jetzt einen Impfnachweis oder Corona-Test verlangen. Quelle: Magdalena Troendle/dpa

Für den Innenbereich von Freizeitparks, Zoos und botanischen Gärten gilt ebenfalls die 3G-Regel, ausgenommen sind sanitäre Anlagen, die stehen allen Besuchern offen. Das Außengelände von Zoos und Freizeitparks dürfen auch ungeimpfte und ungetestete Gäste nutzen, das gilt auch für die Außengastronomie.

Selbsttest vor Ort möglich

Ein negativer Test kann entweder ein Antigen-Test aus einem Testzentrum, der nicht älter als 24 Stunden ist, sein, ein PCR-Test, der nicht länger als 48 Stunden zurückliegt, oder ein Selbsttest, der unter Aufsicht vor Ort vorgenommen wird.

Ausnahmen für Kinder und Schüler

Von der Testpflicht ausgenommen sind Kinder unter sechs Jahren und Schüler, die im Schulbetrieb regelmäßig getestet werden. Das gilt auch in den Ferien. Hieran übt der Marburger Bund ausdrücklich Kritik: „Es ergibt keinen Sinn, dass die Befreiung auch für die Ferienzeit gilt, in denen in den Schulen nicht getestet wird“, kritisiert der Zweite Vorsitzende Andreas Hammerschmidt.

Kein Corona-Test für Gottesdienste nötig

Die 3G-Regel umfasst nicht religiöse Veranstaltungen wie Gottesdienste, Demonstrationen oder Zusammenkünfte in Zusammenhang mit der Ausübung einer beruflichen Tätigkeit. In Mensen, Cafeterien und Kantinen etwa in Betrieben oder Hochschulen gibt es ebenfalls keine Beschränkungen, das gilt auch für Tafeln.

Strenge Regeln für Diskos und Clubs

Unabhängig von der Infektionslage gilt: Diskos, Shisha-Bars und Clubs dürfen nur zur Hälfte ausgelastet sein dürfen. Zutritt haben nur Geimpfte, Genesene und Getestete. Lässt der Betreiber nur Geimpfte und Genesene hinein (2G-Regel), entfällt die Maskenpflicht.

Wer eine Veranstaltung mit mehr als 1000 Personen besuchen oder dort arbeiten will, muss ebenfalls geimpft, genesen oder getestet sein. Ab 5000 Personen müssen die Besucher zudem einen festen Sitzplatz haben, die Sitzplätze dürfen nur schachbrettartig belegt sein und der Alkoholkonsum wird eingeschränkt.

