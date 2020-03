Nun 24 Verdachtsfälle – alle unter Quarantäne

Hannover

Der bisher einzige bestätigte Corona-Fall in der Region Hannover, ein 68-Jähriger in Eltze bei Uetze, hat möglicherweise doch mehr engere Kontakte gehabt als bis zum Sonntag bekannt. Zumindest sind seit Montag schon 24 Personen in häuslicher Quarantäne, bis zum Sonntag waren dies 15. Das sind Menschen, die keine Symptome aufweisen, die aber zu den sogenannten Verdachtsfällen zählen. Sie können nicht getestet werden, weil sie keine Symptome haben, müssen aber zur Sicherheit 14 Tage von anderen Menschen isoliert werden, um eine mögliche Infektionskette zu unterbrechen.

Von Petra Rückerl