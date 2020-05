Corona: Winter-Zoo in Hannover fällt 2020 aus

Hannover

Rund 200.000 Besucher strömten in den Winter-Zoo, der erst vor dreieinhalb Monaten schloss. Nun ist die Eröffnung des nächsten winterlichen Vergnügen mit der großen Eislaufbahn, die im Glanz hunderter Lichter idyllisch zwischen alten Fachwerkhäusern glitzert, eigentlich noch ein halbes Jahr hin. „Aber die Verträge dafür müssen langfristig unterschrieben werden“, weiß Zoo-Direktor Andreas M. Casdorff, „und das können wir in dieser unsicheren Situation nicht.“ Deshalb sagte der 55-Jährige am Dienstag der NP am Rande der Jurysitzung zur Namensfindung des Eisbärbabys: „Der Winter-Zoo muss wegen der Corona-Krise in diesem Jahr leider ausfallen.“

Kostenpaket müsste jetzt verabschiedet werden

Gerade für die kleinen Besucher war es der Höhepunkt der kalten Jahreszeit: ein Besuch in der Wunderwelt mit Open-Air-Eislaufbahn und Eisdisko, mit den verschiedensten Buden auf dem Wintermarkt, mit zwei Kinderkarussells, dem Weihnachtsmann und einem Programm vom Adventsbasteln bis zu Märchenerzählern. Lichterketten, Leuchtgirlanden und illuminierte Eiszapfenvorhänge hätten den Winter-Zoo in zauberhaften Glanz getaucht, aber Casdorff sagt: „Wir müssten jetzt ein Kostenpaket in sechsstelliger Höhe auf den Weg bringen. Das können wir nicht, weil wir nicht wissen, wie die Corona-Zukunft aussieht, deshalb haben wir uns wirklich schweren Herzens für die Absage entschieden.“

Der Winter-Zoo war vom 27. November bis in die erste Februarwoche des kommenden Jahres geplant und hätte in der Woche von 16 bis 20 Uhr, an den Wochenenden von elf bis 20 Uhr geöffnet gehabt. Nun ist Hannovers Winter schon jetzt um eine Attraktion ärmer.

Von Christoph Dannowski