Hannover

Ein bisschen wird es eine Rückkehr in die alte Heimat. Am 1. April wird die gebürtige Göttingerin Corina Paetsch Präsidentin der Bundesbank-Hauptverwaltung in Hannover, die für Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt zuständig ist und rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Die 48-Jährige kommt aus der Bankenmetropole Frankfurt zurück nach Niedersachsen und ist hier künftig für viele Milliarden Euro verantwortlich.

Eine Aufgabe der unabhängigen Bundesbank besteht – neben der Geldpolitik und Sicherung der Preisstabilität – darin, den Geschäftsbanken jederzeit genügend Bargeld zur Verfügung zu stellen, das dann in den Wirtschaftskreislauf gelangt. In Paetschs Zuständigkeitsbereich werden jährlich fast zwei Milliarden Banknoten und beinahe 200 Tonnen Münzen für Banken, Unternehmen und Geldautomaten umgeschlagen. Bundesbank-Beschäftigte kümmern sich um die Verteilung und Bearbeitung des Bargeldes. Mit Gabelstaplern werden die Scheine paketweise durch die Tresorräume chauffiert. Meterlange Maschinen prüfen die Echtheit und die sogenannte Umlauffähigkeit des Geldes.

„Grundpfeiler für Wohlstand“

Bargeld – das klingt im Zeitalter von Onlinebanking und Handyzahlen irgendwie gestrig. Bei diesem Punkt aber wird Paetsch resolut: Die Notwendigkeit einer zuverlässigen Bargeldinfrastruktur werde ebenso oft unterschätzt wie die Logistikleistung, die dahinterstehe. „Manche Leute denken, der Strom komme einfach so aus der Steckdose und das Bargeld aus dem Automaten – aber so einfach ist es eben nicht.“ Geldpolitik und Preisstabilität wiederum seien Grundpfeiler für den „Wohlstand, der für uns so selbstverständlich scheint“.

31 Bundesbank-Filialen sorgen in Deutschland dafür, dass die Bargeldversorgung klappt. Fünf Filialen gibt es im Geschäftsbereich der hiesigen Hauptverwaltung – außer dem Standort Hannover auch Osnabrück, Oldenburg, Göttingen und Magdeburg in Sachsen-Anhalt. Bremen hat seine Filiale 2015 verloren und wird von Oldenburg aus mitversorgt – auch bei der Bundesbank wird gespart.

„Die Bundesbank regelt nicht alles in Frankfurt am Main, sondern legt Wert auf Ortsnähe“, betont Corina Paetsch. Quelle: privat

Mit einem Festakt an diesem Montag im Schloss Herrenhausen wird Paetsch in ihr neues Amt eingeführt. Bisher ist die Volljuristin stellvertretende Präsidentin der Hauptverwaltung Hessen. Bundesbank-Präsident Joachim Nagel wird beim Festakt sprechen und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Paetschs Vorgänger Stephan Freiherr von Stechlin wird eine Abschiedsrede halten. Er stand gut zehn Jahre lang an der Spitze der Hauptverwaltung in Hannover und geht in den Ruhestand.

Außer für die Bargeldversorgung ist die Hauptverwaltung etwa auch für den sogenannten unbaren Zahlungsverkehr, Bonitätsanalysen regionaler Unternehmen und nicht zuletzt auch für die Bankenaufsicht in den drei Bundesländern zuständig. „Wir achten darauf, dass die Geldinstitute und Dienstleister mit dem Geld der Kunden redlich und gewissenhaft umgehen“, sagt die künftige Regionalpräsidentin der Zentralbank. Die Aufsicht werde gemeinsam mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) ausgeübt, in besonderen Fällen auch mit der Europäischen Zentralbank (EZB) – aber vor allem vor Ort. „Die Bundesbank regelt nicht alles in Frankfurt am Main, sondern legt Wert auf Ortsnähe“, betont Paetsch.

„Regelmäßige Besuche“ nennt die Volljuristin das, was zwar nach freundlichem Kaffeetrinken klingt – in Wahrheit aber harte Aufsichtsgespräche anhand festgelegter Regeln nach dem Kreditwesengesetz sind. Der Erfolg aber sei, dass es selten zu ernsthaften Problemen mit deutschen Banken komme.

Viel in Niedersachsen unterwegs

Für den Austausch mit den regionalen Akteuren wird Paetsch viel in Niedersachsen unterwegs sein. Ihr Heimathafen ist dann Hannover – zumindest unter der Woche. Ihren Wohnsitz in Frankfurt behält sie vorerst. Sie hat dort eine Wohnung mit ihrem Lebensgefährten. „Wo wir dann wohnen werden, das sehen wir noch“, sagt sie. Was sie jetzt schon weiß: „Ich freue mich auf die neue Tätigkeit, den Maschsee, die Herrenhäuser Gärten – und auch der Zoo soll sehr schön sein. Da werde ich bestimmt bald hingehen.“