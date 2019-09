Cook-Pleite: Ansturm auf Hannovers Reisebüros

Hannover

Die Arbeitswoche hat für Sandra Postulart diesmal schon am Sonntag begonnen. „Es hatte sich abgezeichnet, dass bis Sonntagabend eine Entscheidung wegen Thomas Cook gefällt werden würde, darum haben wir schon einmal Listen gemacht, welche unserer Kunden gerade mit Thomas Cook, Neckermann, Bucher Reisen oder Öger Tours unterwegs sind oder demnächst sein wollten“, erklärt die Inhaberin von JMS Reisen an der Marktstraße 49 in der Markthalle. „Wir wollten vorbereitet sein für den Fall einer Insolvenz, um unsere Kunden dann frühzeitig informieren zu können.“

Sandra Postulart von JMS Reisen in der Markthalle. Quelle: JMS Reisen

Und so begann dann der Montag für Sandra Postulart und deren Team: Sie informierten Kunden. Kümmerten sich zuallererst um die Reisenden, die aktuell mit der Thomas Cook Gruppe ihren Urlaub verbringen. „Wir prüfen, ob der Reiseveranstalter das Geld, das die Kunden bereits bezahlt haben, an die Hotels weitergeleitet hat. Sollte das nicht der Fall sein“, vermutet Reisefachfrau Postulart, „dann müssten die Kunden den Betrag vor Ort noch einmal zahlen, bekämen das Geld aber über die Insolvenzversicherung später wieder.“

Kunden in großer Sorge

Besorgte Kunden melden sich auch in den Reisebüros der großen Veranstalter in der Stadt: DER Touristik etwa oder Tui. „Da gab es am Montag Anfragen rund um den Insolvenzantrag von Thomas Cook“, berichtet Tui-Sprecherin Kathrin Spichala. „Da wir zum überwiegenden Teil unsere eigenen Reisen verkaufen, ging es in den meisten Gesprächen um Tui-Urlaubsreisen mit Condor-Flügen.“ Condor ist eine Tochter des insolventen britischen Reiseriesen Thomas Cook. „Einige Kunden“, weiß Spichala, „waren verunsichert und wollten sich über ihren Flugstatus informieren oder auf eine andere Airline umbuchen. Unsere Mitarbeiter haben sie darüber informiert, dass Flüge mit Condor derzeit planmäßig stattfinden.“ Und die Sprecherin versichert: „ Tui tut alles Notwendige, um für ihre Kunden einen reibungslosen Urlaubsflug sicherzustellen.“

Derzeit keine gesicherten Infos

Ähnlich das Bild in den ADAC-Reisebüros: „Wir haben viele verunsicherte Kunden, die anrufen oder unsere Büros besuchen und nachfragen, was mit ihren Reisen ist“, beschreibt es ADAC-Niedersachsen-Sprecherin Christine Rettig. „Das Problem ist aber, dass wir aktuell gar keine gesicherten Infos haben. Es herrscht ein ganz großes Chaos.“

Inhabergeführte Reisebüros besonders betroffen

Aufgelöst wirkt der Inhaber eines kleinen Reisebüros in der Innenstadt, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. „Die Kunden melden sich und wollen wissen, was los ist“, erzählt er, „ich versuche, sie zu beraten. Ich versuche aber auch, für mich selbst Informationen zu bekommen. Ich weiß gar nicht, was mit meinen Provisionen geschieht. Bekomme ich die überhaupt noch?“

Was Sandra Postulart von JMS Reisen traurig stimmt, ist, dass Thomas Cook überhaupt in die Insolvenz gehen muss. „Ich hätte nicht gedacht, dass es soweit kommt“, sagt sie. „Ich hätte erwartet, dass die britische Regierung einem Unternehmen mit 21.000 Mitarbeitern einen Überbrückungskredit gewährt.“ Nun hoffe sie ganz einfach, dass sich die ganze Situation rasch kläre.

Lesen Sie auch: Condor fliegt – aber einige Passagiere bleiben in Hannover

Von Verena Koll