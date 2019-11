Fast 900 Conti-Werker demonstrieren vor Konzernzentrale

HANNOVER

Kämpferische Stimmung vor der Continental-Zentrale an der Vahrenwalder Straße: Mittwoch früh versammelten sich nach Angaben von IG Metall und Polizei rund 870 Beschäftigte von Standorten aus ganz Deutschland vor dem Sitz des Technologiekonzerns in Hannover, um direkt vor Beginn der außerordentlichen Sitzung des Aufsichtsrats gegen Stellenabbau und Standortschließungen zu protestieren. Sie forderten ein neues Konzept zur Neuausrichtung des Unternehmens.

Vahrenwalder Straße gesperrt

Die Vahrenwalder Straße war wegen der Demonstration von 7.30 Uhr bis 11.30 Uhr stadteinwärts zwischen Philipsbornstraße und Arndstraße gesperrt. Laut Polizei kam es bis 9.30 Uhr aufgrund der Sperrung im Berufsverkehr zu „erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen“. Teilweise habe sich ein Rückstau bis Höhe Melanchthonstraße aufgebaut. Später hätten sich die Verkehrsbehinderungen aufgelöst.

Teils mitten in der Nacht waren die Conti-Beschäftigten mit neun Reisebussen von den Standorten Roding, Regensburg, Babenhausen, Bebra/ Mühlhausen, Dortmund und Conti-Teves in Gifhorn aufgebrochen, um am frühen Morgen in Hannover zu demonstrieren. Auch Vertrauensleute-Delegationen von VW in Wolfsburg, VW Nutzfahrzeuge in Stöcken und von Bosch unterstützten die Conti-Kollegen bei ihrem Protest.

Mehr Zeit für Umstrukturierungen

Christiane Benner, Vize-Chefin der IG Metall und Aufsichtsratsmitglied bei Conti, mischte sich vor der Sitzung des Kontrollgremiums unter die Menge. Die IG Metall und die IG BCE fordern vom Management mehr Zeit für den Umstrukturierungsprozess. Man müsse die Beschäftigten dabei mitnehmen, statt Stellenabbau und Standortschließung sollte das Unternehmen mehr auf Qualifizierung setzen. Aktuell seien Experten dabei, die Vorschläge des Managements an den einzelnen Standorten zu prüfen. „Wir sehen Alternativen, aber dafür braucht man Zeit“, sagte Benner gegenüber der Neuen Presse. Allerdings mache der Konzern „zeitlich unheimlichen Druck“. Auch die Arbeitnehmer wüssten um den Transformationsprozess in der Automobilindustrie.

Vernünftige Strategie gefordert

Allerdings, so erklärt Francesco Grioli, Vorstandsmitglied der IG BCE und ebenfalls Mitglied im Conti-Aufsichtsrat, gebe es aktuell zwei Probleme für den Konzern: Zum einen die konjunkturelle Lage, die alle Marktteilnehmer betreffe, zum anderen der Transformationsprozess hin zur Elektromobilität. Das Conti-Management versuche nun, mit einer Lösung beide Herausforderungen zu bewältigen. „Aber wir brauchen unterschiedliche Antworten für die unterschiedlichen Probleme. Und das erfordert Zeit für strategische Diskussionen.“ In dieser Lage sei es wichtig, die Mitarbeiter zu qualifizieren und weiterzubilden, damit sie auch weiterhin im Konzern bleiben könnten. Benner erklärte, sie halte es für einen „Fehler“, dass sich die Konzernspitze dem Renditedruck der Märkte „komplett ausliefert“. Man brauche nicht Stellenabbau oder Standortschließung, um die Kapitalmärkte zu beruhigen, sondern „eine vernünftige Strategie“.

Zerreißprobe für Conti-Kultur

Conti-Betriebsratschef Hasan Allak prangerte in seiner Rede vor den Beschäftigten die „Managementfehler“ an, die viel zur aktuell angespannten Situation im Konzern beigetragen hätten. Ein „Wegducken des Managements“ dürfe es jetzt nicht geben, die Arbeitnehmerseite werde dabei nicht tatenlos zusehen. Er fürchte eine „Zerreißprobe für die Conti-Kultur“. „Wir können Euch nicht versprechen, dass alles so bleibt, wie es ist. Aber wir werden die Prozesse mit gestalten“, so Allak.

Ariane Reinhart, Vorstandsfrau für Personal bei Conti, erklärte: „Angesichts der Transformation unserer Industrien und rückläufiger Märkte leiten wir umgehend und vorausschauend über drei bis sieben Jahre die notwendigen Anpassungen ein.“ Man werde betroffene Mitarbeiter „bestmöglich unterstützen“. Dem Vorstand sei bewusst, „ein Teil unserer Schritte wird Schmerzen verursachen“.

„Wir haben alle Angst“

Große Sorgen hat etwa Birgit Raub (47) die am Standort Bebra Team-Assistentin in einem Bereich ist, in dem Stellenabbau droht. Seit 24 Jahren arbeite sie bereits für den heute zur Antriebstochter Vitesco gehörenden Unternehmensteil, der in den vergangenen Jahren mehrfach den Besitzer wechselte und zuletzt von Siemens VDO zu Continental ging. Auch ihr Mann sei im Werk beschäftigt, sie hätten zwei Kinder, müssten ein Haus abbezahlen. „Wir haben alle Angst. Es geht um unsere Zukunft“, sagt sie.

Zukunftsangst treibt auch Roland Thünken (52) um: Der gebürtige Hannoveraner arbeitet seit zehn Jahren am Standort Roding (gehört ebenfalls zu Vitesco) in der Qualitätssicherung. Das Werk in Roding (produziert hydraulische Komponenten und Pumpen für Benzin- und Dieselmotoren) mit derzeit noch 540 Mitarbeitern soll 2023 geschlossen werden. „Wir wissen seit über einem Jahr, dass da was ist, wir kriegen keine neuen Produkte mehr, die Hallen sind leer.“ Die Produktion sei schon ins Ausland verlagert. Die Stimmung in Roding sei „bescheiden“. Zwar gebe es teilweise die Möglichkeit, an einen anderen Standort des Konzerns in der Nähe zu wechseln. „Aber nur für einige.“ Er habe drei Kinder (13 bis 20 Jahre alt), sei der Hauptverdiener der Familie. „Ich habe keine Ahnung, wie das ausgeht. Wenn alles wegbricht, steht da ein großes Fragezeichen.“

Von Inken Hägermann