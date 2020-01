Conti-Neubau führt zu Straßensperrung

Hannover

Fortschritte beim Bau der neuen Conti-Zentrale am Pferdeturm: In der kommenden Woche werden drei riesige Träger für das geplante Atriumdach auf dem nördlichen Gebäudeteil installiert. Dafür werden vom 4. bis zum 6. Februar Teile der Fahrbahn der Hans-Böckler-Allee sowie der angrenzenden Fuß- und Radwege gesperrt, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Ab Dienstag, 4. Februar, werden ab zehn Uhr der Geh- und der Fahrradweg an der Hans-Böckler-Allee stadteinwärts gesperrt. Ab 14 Uhr wird zudem ein weiterer Fahrstreifen Richtung Innenstadt geschlossen. Es bleiben aber zwei Fahrstreifen offen. Erst am Mittwochabend, 5. Februar, ab 20 Uhr wird auch der dritte Fahrstreifen wieder freigegeben. Die Sperrung des Geh- und Radweges Richtung Innenstadt wird am Donnerstag, 6. Februar, gegen 20 Uhr aufgehoben. Es dürfte zumindest im Berufsverkehr am 4. und 5. Februar rund um den Pferdeturm zu größeren Verkehrsbehinderungen stadteinwärts kommen.

Baustellensicherheit herstellen

Die Sperrungen seien notwendig, um die „notwendige Baustellen- und Arbeitssicherheit herzustellen“, teilte Continental mit. Das geplante Atriumdach wird den Eingangsbereich des nördlichen Gebäudeteils überspannen. Dafür müssen die drei Träger mit Mobilkränen an die richtige Stelle dirigiert werden – ein mühsames und aufwendiges Unterfangen, da der längste der drei Träger rund 40 Meter misst, die zwei anderen Träger sind 20 und 30 Meter lang.

Mit großem Glasdach: Das Atrium der neuen Continental-Unternehmenszentrale am Pferdeturm in Hannover. Quelle: Continental

Noch ein Träger

Die Arbeiten am südlichen Gebäudeteil der neuen Conti-Zentrale sind unterdessen ebenfalls fortgeschritten: Hier sind bereits große Teile der Fassade aus Glasscheiben angebracht.

In den kommenden Wochen wird zudem noch ein weiterer Träger für das Atrium angeliefert, das genaue Datum steht noch nicht fest. Auch dann dürften Rad- und Fußweg sowie ein Fahrstreifen gesperrt werden.

Brücke kommt auch noch

Für das Ende des Frühjahrs plant Continental nun auch die Installation der 71 Meter lange Glas-Stahlbrücke, die beide Gebäudeteile verbindet und über die Hans-Böckler-Allee führt. Ursprünglich sollte die Brücke bereits im vergangenen September angebracht werden, der Termin musste aber verschoben werden, weil es Probleme bei der Fertigstellung des Bauteils gab. Für die Installation der Brücke ist die Vollsperrung der Hans-Böckler-Allee für ein Wochenende notwendig.

Die neue Conti-Zentrale soll ab 2021 – pünktlich zum 150. Firmenjubiläum – für 1600 Mitarbeiter bezugsfertig sein. Die Bauarbeiten dürften allerdings schon in diesem Jahr abgeschlossen werden.

Lesen Sie auch

Von Inken Hägermann