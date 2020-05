Conti-Brücke – keine Sperrung mehr geplant

Hannover

Auf der Continental-Baustelle lief es schneller und besser als alle Beteiligten gedacht hatten. Am zweiten Maiwochenende wurde die 70 Meter lange Stahlkonstruktion installiert, die die Gebäudeteile der neuen Unternehmenszentrale am Pferdeturm miteinander verbinden soll. „Die Arbeiten an der Brücke verliefen schneller als geplant“, so ein Unternehmenssprecher. Das hat positive Folgen für den Verkehr – denn eine zweite Sperrung der Hans-Böckler-Allee am dritten Maiwochenende sei nun nicht mehr erforderlich.

Fertigstellung 2021

In der neuen Conti-Zentrale sollen 1250 Beschäftigte arbeiten, eine Erweiterung auf 1600 Mitarbeiter sei möglich, so der Konzern zu den Plänen. Die Fertigstellung ist für 2021 zum 150-jährigen Firmenbestehen geplant.

Anzeige

Weitere NP+ Artikel

Von zp