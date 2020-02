Conti-Baustelle: Riesen-Stahlträger findet seinen Platz

Hannover

Gegen zehn Uhr am Mittwoch Vormittag war es geschafft: Auf der Baustelle der neuen Conti-Zentrale am Pferdeturm hatte ein tonnenschwerer, 40 Meter langer und vier Meter hoher Träger seinen Platz gefunden. Anschließend dauerte es bis zum Abend, bis der Fachwerkträger auch montiert war. Es handelt sich um ein zentrales tragendes Stück für das geplante 1000 Quadratmeter große Atriumdach der neuen Conti-Hauptverwaltung.

Um den riesigen Stahlträger, der bereits in der Nacht angeliefert worden war, auch mit dem nötigen Sicherheitsabstand an die richtige Stelle bugsieren zu können, war seit Dienstag ein zusätzlicher Fahrstreifen der Hans-Böckler-Allee Richtung stadteinwärts gesperrt – unter anderem brauchte man den Platz für drei mobile Kräne, um den Träger ordentlich rangieren zu können. Am Mittwoch Abend wurde die gesperrte Fahrspur wieder freigegeben, Rad- und Fußweg in Richtung Innenstadt bleiben allerdings noch bis Donnerstag, 20 Uhr, gesperrt.

Keine größeren Behinderungen

Viele Autofahrer dürften am Mittwoch früh etwas länger als üblich in die Innenstadt gebraucht haben. Laut Polizei kam es aber auch während des Berufsverkehrs zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen auf der Hans-Böckler-Allee stadteinwärts.

Zur Galerie Ein 40 Meter langer Träger ist zentrales Bauteil für das Atriumdach der neuen Conti-Zentrale am Pferdeturm. Am Mittwoch wurde der Riesentrumm an der richtigen Stelle eingesetzt.

Am 20 Tonnen schweren Hauptträger werden in den kommenden Wochen weitere Nebenträger – darunter welche mit 20 und 30 Metern Länge – angebracht, um den Dachaufbau des nördlichen Gebäudeteils des neuen Conti-Campus zu komplettieren. Danach wird die Dachhaut mit einem Ausschnitt für eine große Glasdecke aufgebracht. Ende April, so erklärte ein Conti-Sprecher, dürfte das Dach fertig sein.

Zweiter Träger in zwei Wochen

Vorher allerdings muss noch ein zweiter, fast ebenso großer Träger parallel zum ersten montiert werden. Das dürfte in rund zwei Wochen so weit sein, kündigte der Sprecher an. Auch dann wird wieder ein Fahrstreifen der Hans-Böckler-Allee Richtung Innenstadt gesperrt. Das genaue Datum für die Aktion steht allerdings noch nicht fest.

Zum Ende des Frühjahrs geplant ist auch das Einschwenken einer rund 70 Meter langen Glas-Stahl-Brücke über die Hans-Böckler-Allee, die die beiden Gebäudekomplexe des Conti-Neubaus nördlich und südlich der Einfallstraße miteinander verbinden soll. Ursprünglich sollte die Brücke bereits im vergangenen Herbst angebracht werden, der Termin musste allerdings verschoben werden, weil damals das Bauteil noch nicht fertig war. Für diesen Bauschritt wird die Hans-Böckler-Allee dann für ein Wochenende komplett gesperrt.

Die neue Hauptverwaltung von Continental soll 2021 – pünktlich zum 150. Geburtstag des Unternehmens – von 1250 Mitarbeitern bezogen werden.

Von Inken Hägermann