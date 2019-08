Hannover

Die historischen Conti-Gebäude sollten so etwas wie das Gesicht der Wasserstadt Limmer sein. So sahen es eigentlich die Pläne für eines der größten Wohnbauprojekte Hannovers vor. Schon seit einiger Zeit sind diese jedoch vor allem Zankapfel zwischen Eigentümer Günter Papenburg und der Stadt. Die hat dem Baulöwen nun den Abriss der denkmalgeschützten Gebäude untersagt. „Dagegen klage ich vor dem Verwaltungsgericht“, kündigt Papenburg gegenüber der NP an.

Der Großteil der Conti-Gebäude war schon vor Jahren im Vorfeld der Sanierung der Fläche abgerissen worden. Für den Abriss eines weiteren bekam Papenburg im Dezember die Genehmigung. Es stand nicht unter Denkmalschutz.

Stadt: Erhalt der Gebäude zumutbar

Für die verbleibenden Gebäude sind die Hürden allerdings höher. Sie sind offiziell als Denkmäler eingetragen. Der Abriss wäre dennoch möglich, wenn Papenburg nachweisen könnte, dass ihr Erhalt wirtschaftlich unzumutbar ist. Den Antrag hat er auch gestellt. Dessen Prüfung habe aber ergeben, dass Papenburg „die wirtschaftliche Unzumutbarkeit nicht entsprechend den gesetzlich geforderten Voraussetzungen nachgewiesen hat“, sagt Stadtsprecherin Michaela Steigerwald.

Weil weder eine Stellungnahme noch eine Nachbesserung eingereicht worden sei, habe man schließlich im Juli den Abriss der Gebäude abgelehnt, berichtet Steigerwald. Der Antragsteller habe aber die Möglichkeit, dagegen beim Verwaltungsgericht zu klagen.

Neuer Papenburg-Vorschlag: Stadtarchiv soll einziehen

Diesen Weg will Papenburg nun tatsächlich gehen. Allerdings hat er gegenüber der Stadt auch eine andere Option ins Spiel gebracht. Die sucht dringend neue Räume für ein zentrales Archiv. Das Stadtarchiv soll dort einziehen, außerdem Depots ihrer Museen. „Ich habe der Stadt angeboten, die Gebäude passend umzubauen und langfristig als Archiv zu vermieten“.

Er bedaure, dass „kein vernünftiges Gespräch“ stattgefunden habe. Am Telefon habe man ihn damit abgetan, dass er doch an der Ausschreibung teilnehmen solle. Außerdem habe man darauf hingewiesen, dass der Standort 500 Meter außerhalb des gewünschten Radius sei. Papenburg drängt auf eine Entscheidung zu den Gebäuden: „Sonst können wir nicht die nächsten Abschnitte der Wasserstadt planen“, warnt er.

