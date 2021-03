Commerzbank mit Hannover-Geschäft zufrieden

Hannover

Die Niederlassung Hannover der Commerzbank hat nach eigenen Angaben vergangenes Jahr unterm Strich 1300 neue Kunden gewonnen, sodass es in ihrem Geschäftsgebiet nun 116.000 sind. Neben dem Trend zum „Digitalen“ registriert die Bank auch eindeutige Bewegung in Sachen Immobilien und private Geldanlage.

Ein Drittel der neuen Kundschaft sei „online“ zu dem Geldinstitut gekommen, die Zahl der Bank-App-Nutzer (mit ihr können nun auch Wertpapiere ge- und verkauft werden) habe um knapp 32 Prozent zugelegt, die Zahl der von Unternehmen nachgefragten Geldmarktkredite sei um 50 Prozent gestiegen und „nahezu alle Firmenkunden“ erledigten ihre Überweisungen inzwischen online.

Zufrieden

Unterm Strich urteilt Niederlassungsleiter Siegmar Folleher (Privat- und Firmenkunden): „Wir sind gut durch die Corona-Krise gekommen.“ Man sehe „einen Digitalisierungsschub“ – daher wolle die Bank ihre „digitalen Angebote ausbauen“, darunter „auch unsere kontaktlosen Bezahlmöglichkeiten“.

Die Trends

Das Neugeschäft mit Baufinanzierungen in Hannover habe um 326 Millionen Euro zugelegt, ein Plus von 13 Prozent. Insgesamt hat die Bank hier 1,4 Milliarden Euro in den Büchern stehen.

Die Trends hier: Immer mehr Kunden würden bei Bau oder Renovierung auf ökologische Aspekte achten. Bundesweit sei bereits jede fünfte Baufinanzierung der Commerzbank eine „grüne Baufinanzierung“, für die es einen Zinsrabatt für Energieeffizienz Zudem gebe es einen „Trend raus aus der Stadt ins Grüne“.

Öko im Fokus

Privatanleger tendierten auch bei der Geldanlage zu Nachhaltigkeit und Ökologieverträglichkeit: Der im November gestartete hauseigene Fonds „KlimaVest“ investiert in Windparks und habe hier schon 5,5 Millionen Euro von regionalen Anlegern erhalten. Viele Commerzbank-Kunden hätten den Kurssturz zu Beginn der Corona-Pandemie genutzt und in Wertpapiere investiert – allein die Zahl der Wertpapiersparpläne habe um 21,3 Prozent zugelegt. Die Kundeneinlagen seien um neun Prozent auf 1,8 Milliarden Euro gestiegen.

Das Abbau-Programm

Im Rahmen einer so genannten „Strategie 5.0“ stellt sich die Commerzbank neu auf – sie machte 2020 gut 2,9 Milliarden Euro Verlust.

Wie viele Jobs das hier kosten wird (weltweit stehen 10.000 Vollzeitstellen auf dem Streichplan bis 2024, in Deutschland sollen 340 von noch 790 Filialen dicht gemacht werden) und wie viele Mitarbeiter hier dabei womöglich ihre Arbeit verlieren, dazu wollte die Bank „noch nichts sagen“. Das werde gerade mit den Arbeitnehmervertretungen besprochen. In der Niederlassung Hannover sind laut Bankangaben derzeit 257 Mitarbeiter beschäftigt, zu ihr gehören 16 Filialen.

Von Ralph Hübner