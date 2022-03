Hannover

Das Geschäft der Commerzbank ist laut Eigenauskunft vergangenes Jahr „besser als erwartet“ gelaufen – das gelte auch für die Niederlassung Hannover. „Wir sind sehr zufrieden, konnten unsere Geschäfte hier deutlich steigern“, sagte Niederlassungschef Thomas Hartmann jetzt während des jährlichen Bilanzgesprächs.

So habe die Bank die Baufinanzierungskredite um 338 Millionen Euro steigern könne, und das, obwohl man in Hannover schon „auf einem sehr, sehr hohen Niveau“ gewesen sei. Der Zuwachs betrage fünf Prozent, was für die gesamte Baufinanzierungssumme ein Plus von elf Prozent auf rund 1,54 Milliarden Euro bedeute. Etwa jeder vierte Kreditkunde achte inzwischen auf Nachhaltigkeit bei Bau- und Renovierungsvorhaben – Tendenz weiter steigend.

Auch beim Wertpapiergeschäft sei das Interesse der Kunden aus der Region Hannover deutlich gestiegen. Hier gebe es ein Plus von etwa 16 Prozent. Für Hartmann „eine wahnsinnig tolle Zahl“. Besonders gefragt seien Wertpapier-Sparpläne, in dem Bereich habe die Bank 19 Prozent zugelegt. Auslöser für den Boom sei die niedrige Verzinsung für klassische Sparanlagen ebneso wie die gestiegene Inflation.

Weitere vier Filialen werden geschlossen

Für die Kunden in Hannover und dem Umland wird es allerdings noch schwieriger, eine Commerzbank-Niederlassung aufzusuchen: 2021 sind hier vier Filialen geschlossen worden, dieses Jahr sollen weitere vier folgen, in Hannover Am Klagesmarkt und in Linden, dazu in Laatzen und Springe. Binnen drei Jahren streicht die Bank damit acht von elf Filialen, so dass drei übrig bleiben - alle in der Landeshauptstadt (Theaterstraße, Buchholz, Lister Meile).

Beratungscenter für Hannover

Wie viele Mitarbeiter durch den Umbau, bei dem konzernweit aus 800 Filialen 450 werden sollen, in Hannover ihren Arbeitsplatz verloren haben und wie viele Jobs noch wegfallen werden, sagt die Bank nicht. Dieses Jahr sollen jedenfalls die zur Zielerreichung noch nötigen 100 Schließungen umgesetzt werden. Hannover soll dafür eins der bundesweit zwölf geplanten „Beratungscenter“ erhalten, das „vollumfänglichen Beratungsservice“ bieten werde. Wie viele Jobs dort entstehen und wo das Center errichtet wird, sei noch unklar – im Gespräch ist ein Standort in der Theaterstraße.

Kleine Firmen kommen gut durch Krise Marc Hülsbruch, bei der Commerzbank Niederlassung Hannover verantwortlich für Firmenkunden mit einem Umsatz bis 15 Millionen Euro, attestiert dem regionalen Mittelstand, er sei „bisher gut durch die Pandemie-Krise gekommen“, es gebe sogar Gewinner – nämlich diejenigen, die gut im Online-Handel vertreten seien. Er registriert eine geringe Insolvenzquote unter seiner Klientel, ebenso eine geringe Kreditausfallquote – im Gegenzug hätte die Zahl der für Investitionen vergebenen Kredite um rund 14 Prozent zugelegt. Aktuell verzeichnet Hülsbruch eine weiter anziehende Nachfrage nach Investitionskrediten – und für Betriebsmittel sowie „deutlich, deutlich zunehmend für Nachfolgefinanzierung“. Also Geld, das Menschen benötigen, um selbst Unternehmer zu werden, weil ein bisheriger Inhaber demnächst oder auf absehbare Zeit aufhören und sein Unternehmen verkaufen möchte. Die Nachfrage nach kurzfristig benötigtem Geld für den laufenden Betrieb erklärt der Banker auch damit, dass immer mehr Firmen ihre Bevorratung und Lagerhaltung neu organisieren. Grund seien die während der Pandemie und jetzt durch den Krieg in der Ukraine offenbar gewordenen Risiken globaler Lieferketten. Das Ziel laute nun zunehmend: lieferbereit sein, wenn die Aufträge kommen also – statt „just in time“ nun „just in case“.

6000 Kunden in einem Jahr verloren

Die Zahl der Privat- und Unternehmenskunden in Hannover betrage mehr als 110.000, rund 6000 weniger als vor Jahresfrist. Das sei im wesentlichen durch übliche Schwankungen zu erklären und auch damit, man nicht mehr genutzte Konten geschlossen habe. Durch die Abschaffung des bedingungslosen kostenlosen Girokontos für Privatkunden vergangenes Jahr hat die Bank laut Niederlassungs-Chef Hartmann Kunden „in nicht nennenswerter Zahl“ verloren. Denn: „In den allerwenigsten Fällen verlieren wir Kunden über den Preis.“ Ein Girokonto ist jetzt nur noch bei monatlichem Mindesteingang von 700 Euro kostenlos, sonst werden 9,90 Euro fällig.

Das digitale Geschäft nimmt zu

Die Filialschließungen tragen sicher dazu bei, dass immer mehr Bankkunden ihre Geschäfte online erledigen. Die Zahl der Nutzer der institutseigenen Banking-App habe in Hannover vergangenes Jahr 15 Prozent zugelegt – bei der Commerzbank insgesamt seien es neun Prozent. Das Smartphone ist laut Hartmann „längst zur Bank in der Tasche geworden“. Die Kunden würden die App täglich „mindestens zwei-, dreimal“ aufrufen und reinschauen. Auch Firmenkunden setzten zunehmend auf Online-Bnaking und die für sie geschaffene App. Über diese Wege sei vergangenes Jahr die Hälfte der Geldmarktkredite abgeschlossen worden.

Von Ralph Hübner