Comedian Shahak Shapira wollte OB-Kandidat von Hannover werden

Hannover

Am 27. Oktober wird in Hannover der neue Oberbürgermeister gewählt. Wie nun der Comedian Shahak Shapira erklärt, wollte auch er als Spitzenkandidat der Satire-Partei „Die Partei“ für das Amt kandidieren. Dabei machte ihm aber offenbar das ZDF einen Strich durch die Rechnung. „Die haben gesagt, ich darf nicht“, empört sich der 31-Jährige in einem Video. Bei dem öffentlich-rechtlichen TV-Sender läuft eine Comedy-Show des in Israel geborenen Berliners.

Dass dieses Vorhaben kein Scherz war, bestätigt Hannovers Partei-Vorsitzender Julian Klippert. „Wir waren mit dem sehr guten Shahak im Gespräch.“ Auf ihrer Instagram-Seite hat die Partei eine Nachricht von Shapira veröffentlicht, in der er sich bei ihnen bewirbt. Dort heißt es: „Wie wäre es, wenn ich für euch kandidiere. Ich könnte aus diesem Dorf richtig was machen. Nur mit einem kompromisslosen Gewinner-Mindset ist Hannover zu erobern, und diesen bringe ich mit.“

„Ich bin das, was Hannover braucht“

In dem Video reagiert Shapira auf die letztlich geplatzte Kandidatur von Jan Böhmermann als SPD-Vorsitzender. Die habe das ZDF ganz offensichtlich nicht verhindert, seine Bewerbung in Hannover aber schon. „Ich bin das, was Hannover braucht, und ich darf nicht“, klagt er.

Shapira erklärt, dass der Sender befürchtet habe, er könnte Zuschauer manipulieren. „Wir haben nicht genug Zuschauer, um sie manipulieren zu können“, ärgert er sich, „Welche Comedy-Zuschauer wohnen in Hannover? Niemand wohnt in Hannover, der unter 40 ist.“

„Mit ihm wäre OB-Wahl ein leichtes gewesen“

In Zeiten von zunehmenden Antisemitismus wäre Shapira für Klippert ein „interessanter Kandidat“ gewesen. Mit diversen Aktionen hat sich Shapira in der Vergangenheit immer wieder gegen Judenfeindlichkeit und rechte Hetze gestellt. „Mit ihm wäre die OB-Wahl für uns ein leichtes gewesen“, ist Klippert überzeugt.

Julian Klippert und Catharina Gutwerk treten als Doppelspitze für die Partei an. Quelle: Tim Schaarschmidt

Seit der Bundestagswahl 2017 habe die Partei gute Kontakte zu Shapira. Denn ein Jahr zuvor hatten die Partei und Shapira mehrere geheime Facebook-Gruppen der AfD gekapert. In Hannover tritt die Partei nun mit einer Art Doppelspitze aus Catharina Gutwerk und Klippert bei der OB-Wahl an.

Shapira ist unter anderem durch Aktionen wie „Yolocaust“ bekannt. Im August 2017 veröffentliche er auf einer Website in sozialen Netzwerken hochgeladene Selfies von ihm fremden Personen vor dem Holocaust-Denkmal in Berlin. Diese kombinierte er mit Bildern aus den Vernichtstungslagern der Nationalsozialisten. Die zweite Staffel seiner Comedy-Show im ZDF startet am 29. Oktober.

Von Sascha Priesemann