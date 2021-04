Click-&-Meet in Baumärkten und Stadtteil-Geschäften „muss sich noch herumsprechen“

Hannover

Während in der City die ersten Shopping-Kunden ihre Tüten spazieren tragen, wirkt das Bild im Rest Hannovers wie sonst. Nur wenige scheinen zu wissen, dass auch in den Stadtteilen die Geschäfte seit Montag wieder für Kundinnen und Kunden öffnen dürfen – auch die Geschäftstreibenden selbst. Die NP war unterwegs und hat nach Click-&-Meet-Angeboten in Südstadt, Döhren, Nordstadt und Linden umgeschaut.

Das Wetter scheint auf der Lister Meile für den Großteil der Passanten auch der Hauptgrund ihres Besuchs zu sein. Mancher leckt ein Eis, andere unterhalten sich in der Fußgängerzone. Von florierendem Geschäftsbetrieb ist dagegen kaum etwas zu sehen. Nur wenige der lange geschlossenen Läden haben offen, im Großteil sind die Lichter weiter aus.

Offene Läden: „Die Leute sind dankbar“

Nicht so am Eingang der beliebten Einkaufsstraße. Schräg gegenüber vom Reimanns Eck ist im Herrenmoden-Geschäft „Manfred Reuker“ seit Langem wieder Kundschaft im Haus. Torsten Arnold (74) hat gerade eine Hose gekauft, hält an der Kasse noch ein Pläuschchen mit Verkäufer Peter Losseff. Inhaber Ulrich Kerkloh berichtet: „Die Leute sind dankbar, dass sie wieder ins Geschäft kommen können.“

Der Laden sei generell nicht hochfrequentiert, dennoch hätten am ersten Tag bereits einige vorbeigeschaut – und auch was gekauft, so der Inhaber. „Wir sind mit dem ersten Anlauf durchaus zufrieden.“ Auch wenn es die „verlorenen Monate“ nicht retten könne, sei das Click-&-Meet-Angebot „ein kleiner Lichtblick am Ende des Tunnels“.

„Der erste Schritt zurück in Richtung Normalität“

An der Fiedelerstraße in Döhren saugt Özhan Tarkan gerade einen Polsterstuhl ab. Auf der Straße sind nur wenige Menschen. Die Tür seines Einrichtungsgeschäfts „Stilraum“, in dem hochwertige Vintage-Möbel verkauft werden, steht offen. Allerdings nur zum Lüften. Kunden empfängt er keine. „Ich halte den Laden lieber zu, als von meinen Kunden ein negatives Testergebnis zu verlangen“, sagt er. Er wolle sich zunächst weiter auf das Online-Geschäft konzentrieren.

In der Nordstadt ist auf dem Engelbosteler Damm gewohnt mehr Betrieb. Dort empfängt seit Montag auch das hippe Klamottengeschäft “Jäger & Sammler“ erstmals wieder Kunden. „Einlass mit Negativ-Test“ steht vor dem Eingang auf einer Tafel. Inhaber Günther Bohnecke freut sich: „Das ist der erste Schritt zurück in Richtung Normalität.“

Engelbostler Damm: Auch im Modegeschäft „Jäger-&-Sammler“ kann man mit negativen Corona-Test shoppen gehen. Foto: Strube

Sowohl in der Nordstadt als auch im zweiten Laden in der Stephanusstraße (Linden-Nord) sei der Türverkauf in den vergangenen Monaten sehr gut gelaufen. Dass Kundinnen und Kunden wieder in den Laden dürfen, begreift er dennoch als wichtige Chance: „Es ist eine Möglichkeit, damit die Leute wieder Spaß am Shoppen bekommen.“ Viele wüssten jedoch noch nicht von dem Angebot: „Das muss sich erst herumsprechen.“

Kundenansturm in den Baumärkten bleibt aus

Ein Satz, der wohl auch für den gesamten Rest der Stadt passen dürfte. Auf der Limmerstraße etwa hatten ebenfalls weiter viele Läden geschlossen. In denen, die offen hatten, sind am Nachmittag nur selten Menschen zu sehen. So auch am Vormittag in der Südstadt. Vor dem Hagebau an der Heide hatten sich nur jene eingefunden, die ihre Online-Bestellung abholen wollten.

Gleiches Bild am Nachmittag auf dem alten Hanomag-Gelände. Obwohl bei Obi die Vorlage eines negativen Schnelltest-Ergebnisses gereicht hätte, war von Kundenansturm keine Spur. Bei Hornbach können sogar schon wieder feste Termine im Internet gebucht werden. Doch auch hier waren nur Abholer und Gewerbetreibende zu sehen.

Von Jens Strube