Click & Meet: Hannovers Händler atmen auf

Hannover

Irmi Schmidt fragt gleich zweimal nach bei den beiden Security-Kräften, die die Eingangstür von „Peek & Cloppenburg“ sicherten. „Ich hatte gar nicht mitbekommen, dass man da mit Termin und Test wieder richtig reindarf“, sagt die 63-jährige Rentnerin aus der Oststadt: „Ich werde gleich meinen Sohn anrufen, dass er mir noch für diese Woche was bucht. Ich brauche doch so dringend eine dickere Jacke in diesem kalten Frühling.“

Michael Schenkemeyer ist Geschäftsführer bei „Gisy Schuhe“ in der Georgstraße und stand Punkt zehn Uhr selbst an der Tür: „Das erste Ehepaar mit Kind waren Stammkunden“, so der 52-Jährige, „Kinderschuhe sind ohnehin sehr gefragt. Kinderfüße nehmen ja keine Rücksicht auf einen Lockdown. Die wachsen einfach weiter.“ Sieben Mitarbeiter kümmern sich auf den drei Etagen um die Kunden, die vorab 45-Minuten-Slots buchen müssen. „Wir sind so froh, dass wir wieder persönlich beraten dürfen“, sagt Schenkemeyer, 26 Termine für den Montag waren vergeben worden. „Das werden sicher von Tag zu Tag mehr“, ist der Schuhhaus-Manager sicher. Bis zu einer Inzidenz von 150 kann er Kunden begrüßen.

"Wahnsinnig über die Entscheidung gefreut"

Auch bei „I.G. von der Linde“ hält mit Sebastian Rechenbach der Geschäftsführer selbst die Glastür auf. Der Teilhaber des Traditionsgeschäftes hat sich „wahnsinnig über diese Entscheidung gefreut, wir sehen jetzt Licht am Ende des Tunnels. Meine Laune ist schon besser als letzte Woche.“ 20 Kunden haben einen Termin gebucht, es dürften bei fast 800 Quadratmetern etliche mehr sein.

Lange Schlangen gibt es vor den vielen Testzentren in der City. Schließlich ist ein negativer Text Grundvoraussetzung für das Shoppen.

18 Kunden pro Stunde im Schuhhaus

Anke Ellen Barth leitet bei „Schuh Neumann“ Marketing und Personal, aus ihrem Büro im dritten Stock schaut sie direkt rein in die Große Packhofstraße. „Das war zuletzt deprimierend und frustrierend, da kamen einem echt die Tränen“, sagt die 53-Jährige, „vor ein paar Wochen standen noch Weihnachtsbäume in den Schaufenstern, so lange geht dieser Lockdown schon.“ Nun war der Blick in die Fußgängerzone „viel schöner. Es war bei weitem nicht voll, aber zumindest ein bisschen belebt.“ 18 Kunden dürften pro Stunde in das Schuhhaus, zwölf Mitarbeiter standen auf drei Etagen bereit. Das Geschäft lief ruhig an, zwölf Kunden hatten sich einen Termin reserviert, „alles Kaufkunden“, weiß Barth, „wer das alles auf sich nimmt, hat einen konkreten Wunsch und nimmt meistens auch was mit.“

„Für den Handel in Hannover ist diese Bundes-Notbremse eine echte Erleichterung“, glaubt Jens Rohracker, Inhaber des Laufladens „Blade Runner“ am Steintor. Der 56-Jährige fühlte sich wie seine Mitarbeiter „unserer Stärke beraubt. Laufschuhe verkaufen kann jeder, es ist die Beratung, die den Unterschied ausmacht. Und die dürfen wir nun wieder anbieten.“ Mehr als 50 Prozent Umsatzrückgang hatte er in Zeiten von „Click & Collect“, „aus wirtschaftlicher Sicht kann es nur aufwärts gehen.“

"Ein Tag für die Seele"

Den ganzen Tag über war Martin Prenzler in „seiner“ City unterwegs, um 18 Uhr zog der Geschäftsführer der City-Gemeinschaft ein „durchweg positives Fazit. Wir sind mit 15 Prozent des Umsatzes vor der Krise natürlich weit weit weg, von dem, was wir brauchen“, aber das sei nach fünf Monaten ohne Beratung in den Geschäften „ein Tag für die Seele“ gewesen: „Wir wissen wieder, warum wir uns morgens die Hose anziehen.“

Der 52-jährige Dietmar ging da glücklich zum Rathaus-Parkplatz. Bepackt mit drei Taschen. „Was zu duften für meine Frau, was zum anziehen für mich und ein Geschenk für meine Enkelin“, hatte der Gehrdener erstanden: „Ich bin glücklich, dass es wieder losgeht.“

Von Christoph Dannowski