Click & Meet: Das sagen Hannovers erste Shopping-Kunden

Hannover

Und plötzlich ist wieder Leben in der City – und strahlende Gesichter. Seit Montag dürfen Hannovers Geschäfte wieder öffnen. Click-&-Meet heißt das Zauberwort. Bedingung: Kundinnen und Kunden müssen vorab einen Termin buchen und für diesen einen negativen Schnelltest (darf nicht älter als 24 Stunden sein) vorweisen. Einige haben es direkt genutzt. Die NP hat sich bei ihnen umgehört.

Lothar Meier (82), Isernhagen

„Ich war auch am letzten offiziellen Tag shoppen, bevor alle Läden dichtmachen mussten. Es wurde nun mal wieder Zeit, dass die Geschäfte öffnen. Ich brauchte neue Unter- und Oberwäsche. Die habe ich mir bei IG von der Linde gekauft. Bei Ekerle gab es noch zwei Hosen und einen Pullover. Ich werde in den kommenden Tagen sicherlich nochmal in die Stadt kommen.“

Elvira L. (72), Hannover

„Es ist gut, dass die Läden wieder öffnen dürfen. Ich habe mir bei Zara ein weißes T-Shirt für den Frühling gekauft. Ich fände es aber super, wenn man die Termine nicht nur im Internet buchen könnte, sondern auch vor Ort. Zara war da heute flexibel, H&M zum Beispiel aber nicht.“

Stefanie Do (25), Göttingen

„Ich war aus beruflichen Gründen für ein Fotoshooting in Hannover. Ich habe im Vorfeld extra nachgeguckt, ob die Geschäfte hier offen haben. Ich bin nämlich kein große Freund von Online-Shopping, weil ich den Großteil der Bestellungen häufig wieder zurückschicken muss. Die Möglichkeit, wieder in die Geschäfte zu gehen, finde ich deshalb super. Ich habe mir Unterwäsche bei Initimissimi gekauft.“

Torsten Arnold (74), Hannover

„Das Angebot, dass man jetzt wieder in die Läden gehen kann, finde ich gut. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung für mich. Ich habe mir heute eine Hose beim Herrenmoden-Geschäft Manfred Reuker an der Lister Meile gekauft.“

Pauline (31) und Onur (31) Genc mit Sohn Alparslan (4), Hannover

„Wir können uns kaum erinnern, wann wir zuletzt in der Stadt waren. Das ist Monate her. Weil wir für unseren Sohn heute keine Notbetreuung bekommen haben, mussten wir uns eh Urlaub nehmen und haben den Tag zum Shoppen genutzt. Für ihn und seinen kleinen Bruder haben wir bei Zara Pullover und Hosen gekauft. Den Termin für eine halbe Stunde haben wir gestern Abend spontan gebucht.“

Von Jens Strube