Clankriminalität in Niedersachsen: Ein massives Problem – und nur wenige Strafverfahren

Hannover

In Hannover haben am Montag Innenminister Boris Pistorius (SPD) und Justizministerin Barbara Havliza (CDU) das erste Lagebild von Polizei und Justiz zur Clankriminalität in Niedersachsen vorgestellt. Insgesamt 1951 Fälle wurden im Jahr 2020 der Clankriminalität zugeordnet. Das macht in der Kriminalstatistik lediglich 0,39 Prozent aller Straftaten aus. Was harmlos klingt, ist allerdings längst ein massives Problem geworden.

Die Zahl der Strafverfahren sagt nichts über das tatsächliche Problem aus. „Die Bedeutung des Phänomens Clankriminalität lässt sich nicht allein an den Zahlen ablesen. Diese spiegeln nicht die Intensität wider, mit der sich die Polizei Niedersachsen dem Phänomen widmen muss“, so der Präsident des Landeskriminalamts (LKA), Friedo de Vries.

749 nichtdeutsche Verdächtige

2020 machten Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit den größten Teil der der Clankriminalität im Land aus. 1886 Personen wurden als Tatverdächtige oder Beschuldigte erfasst. Davon sind 85 Prozent männlich und mehr als 40 Prozent in einem Alter von unter 25 Jahren.

Die Verdächtigen mit deutscher Staatsangehörigkeit (etwa 71 Prozent) wurden überwiegend in Deutschland geboren (rund 76 Prozent). 749 sind Ausländer. In Bezug auf die Herkunft dominieren neben der Bundesrepublik die Staaten Türkei, Syrien und Libanon.

Hotspots der Clankriminalität in Niedersachsen gebe es nicht, erklärte de Vries: Die Tatorte verteilten sich über ganz Niedersachsen. Sowohl in städtischen als auch in ländlichen Gebieten seien die Täter aktiv.

Konkrete Zahlen, wie viele Clans aktuell in Niedersachsen beziehungsweise im Bereich der Polizeidirektion Hannover aktiv sind, liegen Landespolizeipräsident Axel Brockmann nicht vor: „Die Anzahl der Clans können wir nicht festlegen, wir gucken auf die einzelnen kriminellen Mitglieder.“ In einem NP-Interview hatte dagegen Hannovers Polizeipräsident Volker Kluwe 2020 die Anzahl krimineller Familienclans in der Region Hannover konkret auf fünf beziffert.

Erst vergangene Woche hatte die Polizei zum Schlag gegen zwei Großfamilien in Hannover ausgeholt. Zwar laufen die Ermittlungen noch. Auffällig ist aber: „In diesem Fall gibt es eine ganze Reihe von tatverdächtigen Kindern, die offensichtlich gezielt Straftaten begangen haben“, sagte Brockmann.

Clans schicken Kinder zum Klauen

Generell schicken Clans offenbar ihre Kinder zum Klauen: Tatverdächtige unter 14 Jahre – und das habe die Auswertung ergeben – seien häufiger in Erscheinung getreten. Nicht nur in Hannover. Etwa die Hälfte der verdächtigen Kinder sei im Bereich der Eigentumskriminalität erwischt worden.

Seit 2013 erstellt die Polizei in Niedersachsen Lagebilder zur Clankriminalität – zunächst nur für den internen Gebrauch. Im vergangenen Jahr wurden die Zahlen und Erkenntnisse erstmals öffentlich gemacht. Mittlerweile wirken Polizei und Justiz bei der Bekämpfung dieses Kriminalitätsphänomens zusammen. Dazu gibt es eine „Richtlinie über die Zusammenarbeit von Staatsanwaltschaft und Polizei bei der Bekämpfung krimineller Clanstrukturen“.

Justizministerin Barbara Havliza: Vermögensabschöpfung bei kriminellen Clans ist unerlässlich.

Havliza betonte, dass Clankriminalität nicht erst ab der Schwelle zur Organisierten Kriminalität beginne, sondern deutlich darunter: „Das Ziel ist daher, dass konsequente Strafverfolgung auch dort einsetzt. Wenn leichtere und kleinere Delikte nicht strikt geahndet werden, ermutigt das zu schwerer Kriminalität.“

Für eine nachhaltige Bekämpfung der Clankriminalität sei Vermögensabschöpfung unerlässlich. 2020 wurden in Niedersachsen Vermögenswerte in Höhe von 946.000 Euro vorläufig gesichert. Darunter sind, so Brockmann, mehrere „hochwertige Fahrzeuge. Das ist etwas, was aus unserer Sicht Wirkung entfaltet“. Auch der Entzug der Fahrerlaubnis stelle „ein wirksames Mittel bei der Bekämpfung der Clankriminalität dar“, erklärte Havliza.

Neues Konzept für „herausragende Akteure und Strukturen“

Finanzermittlungen sollen künftig noch stärker in den Fokus rücken. Laut Pistorius werde hierzu momentan in seinem Haus ein Konzept mit dem Ziel entwickelt, die Vermögensabschöpfung im „Bereich herausragender krimineller Akteure und Strukturen“ weiter zu stärken.

Innenminister Boris Pistorius: Clankriminellen werden Geld und Vermögenswerte weggenommen, die sie illegal erlangt haben.

Pistorius: „Dabei nehmen wir auch intensiv die neuesten technischen Entwicklungen im Bereich der Finanzkriminalität in den Blick. So spielen beispielsweise Krypto-Werte bereits heute eine erhebliche Rolle bei der Geldwäsche.“

Tatverdächtige können Krypto-Währungen innerhalb von Sekunden weltweit transferieren und damit dem Zugriff der Ermittlungsbehörden entziehen. Darauf reagieren die Strafverfolgungsbehörden. Man tue das, was Kriminellen neben der Einschränkung der Mobilität am meisten wehtut: „Ihnen das Geld und die Vermögenswerte wegnehmen, die sie illegal erlangt haben“, so Pistorius.

FDP: Keine Einzeltäter

Dass die Anzahl krimineller Clans in Niedersachsen nicht genannt wird, ist für den FDP-Innenexperten Marco Genthe ein Indiz dafür, dass der Innenminister das Problem nicht klar benennt, sondern auf Einzeltäter ohne einen Zusammenhang zu familiären Strukturen verweist. „Ohne die klare Benennung der Problemlage ist allerdings keine effektive Bekämpfung möglich“, so Genthe. Familiäre Verbindungen spielten insoweit eine Rolle, dass sie von den kriminellen Handlungen einzelner wirtschaftlich profitieren, diese unterstützen und bei der Verschleierung helfen.

Von Britta Mahrholz