Clan-Mitglied Igor K. hat Hannover verlassen

Kurz nach 10.30 Uhr hat der Helikopter der Bundespolizei abgehoben. An Bord der mutmaßliche Mafia-Boss Igor K. aus Montenegro, dessen Behandlung in der MHH seit einer Woche Hannover in Aufregung versetzt. Nachdem ihm am späten Mittwochabend eine Ausweisungsverfügung der Stadt Hannover – in enger Abstimmung mit dem Innenministerium – zugegangen war, hat er sich offenbar entschlossen, die ihm eingeräumte Frist von sieben Tagen nicht auszuschöpfen. Der Hubschrauber bringt in zum Flughafen in Langenhagen, von wo aus er mit einem Privatjet, vermutlich in Richtung Istanbul, abfliegen wird. Mit der Ausreise ist eine Wiedereinreisesperre von fünf Jahren verbunden, wie das Innenministerium am Freitag mitteilte.

Der 35-Jährige soll in eine blutige Clan-Fehde um Drogengeschäfte verwickelt sein. Am 7. Februar war er aus Montenegro eingeflogen, um Ende Januar erlittenen Schussverletzungen an der MHH behandeln zu lassen.

„Eine unnötige Episode“

Innenminister Boris Pistorius sagt: „Das ist eine gute Nachricht für die Mitarbeiter, sowie Patienten der MHH, es ist eine gute Nachricht für die niedersächsische Polizei, die den erfolgreichen Einsatz der vergangenen Tage mit hoher Energie versehen hat. Ich bin froh, dass diese unnötige Episode jetzt ein Ende gefunden hat und bedanke mich vor allem beim Personal und den Patienten der MHH, sowie den eingesetzten Beamten der niedersächsischen Polizei“.

Der Hubschrauber der Bundespolizei verlässt die Klinik Quelle: Droese

Auf Rechtsmittel hat Igor K. verzichtet und auch keinen Asylantrag gestellt. Bereits vor der Ausweisungsverfügung hatte man versucht, die Lage zu entspannen. Die Polizei hatte beim Amtsgericht die Verlegung in das Justizvollzugskrankenhaus Lingen beantragt. Dieser wurde auch stattgegeben, allerdings konnte sie nicht vollstreckt werden. Pistorius: „Aus Sicht des Justizministeriums war dies nicht möglich.“

