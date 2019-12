City Gate Nord: Neubau für 50 Millionen Euro

Hannover

Das geht zügig: Nur ein Jahr nach der Übergabe des ersten Bauabschnitts vom City Gate Nord können die Delta Bau AG und die beiden Hannover Region Grundstücksgesellschaften ihre Pläne für Teil 2 vorstellen. Für 50 Millionen Euro entsteht an der Vahrenwalder Straße 236 ein Büro- und Verwaltungsgebäude mit Glas-Klinker-Front.

Delta-Chef Dirk Streicher freut sich, dass bereits Mieter gefunden sind. Mit der ExxonMobil Production Deutschland GmbH sowie mit BKK Mobil Oil und der BEB Ergas und Erdöl GmbH und Co KG ziehe ein Weltkonzern ein. Von den 11.000 Quadratmetern Nutzfläche würden die bislang an der Podbi (Riethorst) untergebrachten Unternehmen 65 Prozent übernehmen – und zwar langfristig. Im zweiten Quartal 2022 soll ihr neues Domizil bezugsfertig sein.

Teil 1 nutzt Vodafone

Den ersten Bauabschnitt hat als Ankermieter Vodafone übernommen. Sowohl die Lage, die Anbindung als auch das Gebäude hätten das Interesse am Projekt befördert, so Streicher. Es gebe bereits Anfragen für die 4000 Quadratmeter Büroflächen, die noch zu haben sind.

Weil delta Bau und die HRGs gar nicht mit so schneller Vollendung gerechnet hatten, ließen sie die Außenwände des benachbarten Vodafone-Hauses voll verklinkern. Das Mauerwerk wird wieder entfernt, wenn der Neubau mit Erdgeschoss, fünf Obergeschossen und der oberen Techniketage in Arbeit geht.

„Bedarf wird bedient“

Bei der Stadt ist man angetan von der schnellen Umsetzung. „Mit dem 2. Bauabschnitt wird das City Gate Nord komplettiert. Damit steht dann das nördliche Eingangstor in die Stadt Hannover hinein, und der große Bedarf an Bürogebäuden in Hannover wird bedient“, kommentiert Sabine Tegtmeyer-Dette, Erste Stadträtin sowie Wirtschafts- und Umweltdezernentin das Projekt.

Noch haben Delta Bau und die Beiden Hannover Region Grundstücksgesellschaften, seit Jahren als Projektentwickler in der Region aktiv und bestens vernetzt, Vorratsflächen. Ihre strategische Partnerschaft dauere an, versicherten die HRG-Geschäftsführer Thomas Heinemann und Mattias Böhle.

Als nächstes geplant ist ein Projekt in Groß-Buchholz an der Karl-Wiechert-Allee. Ebenso wie fürs City Gate Nord liegt ein rechtsgültiger Bebauungsplan vor.

Von Vera König