City-Impfen in Hannover: So läuft das am Sonnabend mit der spontanen Spritze

Hannover

Mit dem ersten von zwei Aktionstagen starten Landeshauptstadt und Region am Sonnabend das City-Impfen in Hannover. Was müssen spontane Impfwillige beachten? Ein Überblick über die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wann und wo findet das City-Impfen statt?

Zwischen 10 und 17.30 Uhr wird der Impfbus der Feuerwehr Hannover am Ernst-August-Platz zwischen Hauptbahnhof und Galeria Karstadt Kaufhof stehen. Insgesamt 34 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden vor Ort sein, um sich um Auf- und Abbau, Impfungen sowie den Verwaltungsbetrieb zu kümmern.

Welcher Impfstoff wird verwendet?

Es wird ausschließlich das Einmal-Vakzin von Johnson & Johnson verimpft, sodass ausdrücklich kein Zweittermin gebucht werden muss und bereits nach 14 Tagen der volle Schutz besteht.

Muss ich mich vorher zur Impfung anmelden?

Nein. Jeder Impfwillige kann am Sonnabend spontan zum Stand der Feuerwehr kommen und sich das Vakzin von Johnson & Johnson verabreichen lassen.

Was muss ich mitbringen?

Pflicht ist lediglich ein Personalausweis. Wer bereits einen Impfausweis besitzt, sollte diesen ebenfalls mitbringen.

Wie viel Zeit muss ich einplanen?

Das kommt auf den Andrang an. Nach der medizinischen Aufklärung ist die Impfung selbst nach wenigen Minuten erledigt. Anschließend kommen nochmal 15 Minuten Wartezeit dazu.

Gibt es noch weitere Termine?

Ja. Das zweite City-Impfen findet am Sonnabend, 14. August, ebenfalls von 10 bis 17.30 Uhr an gleicher Stelle statt.

Wie geht es in den Impfzentren weiter?

Auch hier gibt es eine Sonderaktion. Zwischen dem 10. und dem 14. August bekommen Impfwillige im Zentrum auf dem Messegelände jeweils in der Zeit zwischen 10 und 16 Uhr auch ohne Termin eine Impfung. Dafür steht dann das mRNA-Vakzin von Moderna zur Verfügung. Ansonsten können weiterhin Termine über das Impfportal (www.impfportal-niedersachsen.de) oder die Hotline des Landes unter der Nummer 0800/9988665 gebucht werden.

Und was ist mit den Impfungen in Wohnvierteln?

Die Aktionen in den Stadtteilen der Landeshauptstadt und in den Umlandkommunen laufen parallel weiter. In der kommenden Woche ist der Impfbus der Feuerwehr wieder in der Landeshauptstadt im Einsatz. Die Termine:

Montag, 9. August, 9 bis 12 Uhr: Oberricklingen, Gronostraße/Ecke Spielplatz Dormannstraße

Montag, 9. August, 14 bis 17 Uhr: Mittelfeld, Karlsruher Straße 2 (Rewe Parkplatz)

Dienstag, 10. August, 9 bis 12 Uhr: List, Gorch-Fock-Straße 28-40 (Parkbucht)

Dienstag, 10. August, 14 bis 17 Uhr: Sahlkamp, Marktplatz/Hägewiesen

Mittwoch, 11. August, 9 bis 12 Uhr: Sahlkamp, Marktplatz/Hägewiesen

Donnerstag, 12. August, 9 bis 12 Uhr: Mittelfeld, Am Mittelfeld 140 (Nachbarschaftstreff)

Donnerstag, 12. August, 14 bis 17 Uhr: Oberricklingen, Gronostraße/Ecke Spielplatz Dormannstraße

Freitag, 13. August, 9 bis 12 Uhr: Sahlkamp, Marktplatz/Hägewiesen

Freitag, 13. August, 14 bis 17 Uhr: Sondertermin am „Stellwerk“ Augustenstraße/Leonhardtstraße.

In der darauffolgenden Woche macht der Impfbus zwischen dem 16. und 20. August in Garbsen, Empelde, Neustadt und Langenhagen-Godshorn Station.

Von André Pichiri