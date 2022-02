City-Gemeinschaft warnt: „Es droht eine Insolvenzwelle“

Hannover

Immer mehr Online-Handel und große Unternehmen, die kleine Geschäfte aus den Innenstädten verdrängen. Auf Entwicklungen, die sich schon seit langem abzeichnen, wirkte die Pandemie wie ein Brandbeschleuniger. Die Personalnot im Einzelhandel und das Öffnungszeiten-Chaos in Hannovers Innenstadt machen diese Tendenzen offenbar. Wie ernst die Lage der 38.ooo Beschäftigten in Hannovers Einzelhandel tatsächlich ist, darüber sprach die NP mit Martin Prenzler, dem Geschäftsführer der City-Gemeinschaft.

„Natürlich ist die Lage ernst. Ich bin zwar positiv überrascht, dass es nicht so viele waren, die aufgeben mussten. Aber wir dürfen uns nichts vormachen: Wir haben existenzielle Probleme und pfeifen derzeit aus dem letzten Loch. Es droht eine Insolvenzwelle. Denn irgendwann kommt der Tag, an dem die Überbrückungshilfen zurückgezahlt werden müssen“, erklärt Prenzler. Eine düstere Bilanz.

Das Einkaufsverhalten der Menschen hat sich geändert – auch in Hannover. Quelle: Nancy Heusel

Der 50-Jährige begründet seine Sorgen unter anderem durch Veränderungen im Einkaufsverhalten. Diese hätten sich schon mit dem ersten Tag der Pandemie erheblich gewandelt. Vor allem ältere Menschen hätten noch immer Angst davor, sich bei einem Einkaufsbummel durch die Innenstadt zu infizieren. Zudem war „Hannovers City vor Corona ziemlich erfolgsverwöhnt. Wir haben besonders von den vielen Pendlern profitiert, die an den Wochenenden zum Einkaufen in die Stadt kamen. Und gerade die haben in weiten Teilen noch nicht den Weg zurück zu uns gefunden.“ Verstärkt werde dieses Problem durch die erhebliche Verringerung der Kaufkraft. „Viele Leute befinden sich mittlerweile seit zwei Jahren in Kurzarbeit. Das war unsere Rettung, hat aber zugleich sehr viel Geld gekostet“, meint Prenzler. Er befürchtet, dass die daraus erwachsende Wirtschaftskrise den Einzelhandel noch mindestens zwei weitere Jahre beschäftigen werde.

Geschäftsführer bleibt hoffnungsvoll

Trotz dieser besorgniserregenden Einschätzung bleibt der Geschäftsführer der City-Gemeinschaft jedoch hoffnungsvoll. Denn wenigstens sei die Situation in Niedersachsen weniger dramatisch als in anderen Bundesländern. Prenzler betont: „Dass wir in Niedersachsen von der 2G-plus-Regelung im Einzelhandel befreit wurden, war ein großes Geschenk.“ Martin Prenzler und seine Kollegen würden nun zunächst „erstmal abwarten und zuversichtlich bleiben“. Immerhin unterlägen Innenstädte ohnehin einem dauerhaften Wandel, seien ständig in Bewegung. „Das sind normale Prozesse, aus denen dann auch wieder unternehmerisches Handeln entsteht.“ Er glaubt fest an den Unternehmergeist der insgesamt 600 Mitglieder seiner City-Gemeinschaft.

Investitionen und Fördergelder

Hoffnung schöpfe Prenzler auch aus zahlreichen geplanten Investitionen und den Fördergeldern, die das Land zur Verfügung stellen möchte. Außerdem, so der Experte, könne man sich darauf verlassen, dass mit den warmen Temperaturen auch die Unternehmungslust der Menschen zurückkehren werde – und appelliert: „Das Wichtigste ist, dass wir den Kopf nicht in den Sand stecken. Wir leben in einer der schönsten Städte der Welt und wir sollten das Leben genießen.“

Von Mareike Sophie Drünkler