Hannover

Wie sieht die Zukunft der (hannoverschen) Innenstadt aus? Mit dieser Frage beschäftigen sich Rat und Verwaltung der Stadt schon länger. Vorstellungen gibt es inzwischen einige, aber noch keine konkreten Plänen.

Den Denkprozess über eine neue, lebendige Innenstadt anregen und bereichern möchte die Agentur für kreative ZwischenRaumNutzung – und liefert dafür eine kleine, aber feine Idee: Im Ladengeschäft des Café am Kröpcke-Komplex an der Rathenaustraße, in dem sich zehn Jahre der 96-Fanshop befand, zeigen junge Kreative und Künstler seit Donnerstag und bis Dezember ihre Werke. „Drei Monate – ein Laden – Künstler und Kulturmacher“ heißt das Projekt oder auch „City 2030 – wir machen Stadt“.

„City funktioniert nicht mehr allein mit Konsum, Kreche und Kaffee. Wir stellen fest, dass sich gerade etwas verändert. Kunst und Kulturschaffende gehören in diesen neuen, zukunftsfähigen Raum“, sagt Ingrid Wagemann von der Agentur für kreative ZwischenRaumNutzung. Es sei der Anfang einer neuen Zeit, und der Augenblick, etwas zu machen. „Jungen Menschen Gelegenheit zu geben, sich zu zeigen, das begrüßen wir ausdrücklich“, so Dietmar Alhof vom Beirat der Café am Kröpcke Betriebsgesellschaft, die Eigentümerin des Gebäudekomplexes, die die Räume gegen eine kleine Miete zur Verfügung gestellt hat.

Von Catcalls auf der Straße bis zum Orchester im Treppenhaus

Sechs Künstler und Kulturschaffende, zum Teil Studierende, hat die Agentur zum Start ausgesucht, alle vier Wochen gibt es bis zum Ende des Jahres einen kompletten Wechsel. Aktuell gibt es in den Räumen Skulpturen zu sehen, Bildcollagen, Stoffe, Fotografien. Das „Orchester im Treppenhaus“ etwa spielt im Advent auf. Die Initiative „Catcalls“, die bis Ende des Monats auch dabei ist, hat es sogar schon zu einer überregionalen Wahrnehmung geschafft. Sie ist quasi das Zugpferd der temporären Raumaktion.

Engagiert: Ingrid Wagemann von der Kreativ-Agentur hat am Donnerstag die temporäre Kunstausstellung im leerstehenden Laden am Kröpcke eröffnet. Quelle: Behrens

Unter „Catcalls“ versteht man Zurufe und verbale Äußerungen gegenüber Frauen, die meist anzüglich sind und im öffentlichen Raum stattfinden – hier in der Stadt Hannover. Fotografin Sofie Puttfargen hat die (freiwilligen) Portraits der Frauen gemacht, Kim Schrader schreibt mit anderen die Sprüche der Männer als Zitate auf die Straßen Hannovers. In der Regel dort, wo die verbale Anzüglichkeit stattgefunden hat. In der Zwischenzeit gehe es auch um Homophobie oder Transgender, sagt Kim Schrader.

Ladenraum hat an drei Tagen in der Woche geöffnet

Wer möchte, kann von sich ein Portrait anfertigen lassen, das Sofie Puttfargen dann im sozialen Netzwerk Instagram zusammen mit dem Zitat hochlädt. Bei „City 2030 – wir machen statt“ hängen bislang drei Frauen-Portraits an der Wand, drei Zitate sind auf dem Fußboden geschrieben. „Ich gehe davon aus, dass die Catcalls in den nächsten Wochen mehr werden“, sagt Kim Schrader.

Das Ladengeschäft mit der temporären Kulturnutzung hat Dienstag, Donnerstag und Freitag von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Gruppen können die sechs Positionen auch zu anderen Zeiten anschauen, Anmeldungen dazu sind per Mail an wagemann@zwischenraum-hannover.de zu richten.

Von Andreas Voigt