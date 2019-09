Circus Roncalli: Artisten begeistern Bewohner einer Fachpflegeheims

Hannover

Mit großer Spannung erwarteten die Bewohner des Fachpflegeheims Wilkening im Heideviertel am Donnerstagmittag einen ganz besonderen Besuch: Das Circus-Theater Roncalli war zu Gast.

Clown Paolo Carillon sorgte mit seinem leuchtenden Herz für freudige Gesichter bei den teilweise schwerkranken Menschen. Für einen kurzen Moment konnten sie ihre Sorgen vergessen: „Die Bewohner blühen richtig auf“, sagt Heimleiterin Susanne Deyer. Als Handstand-Akrobatin Qunicy Azzario die provisorische Manege betrat, wurde es plötzlich ganz ruhig. In ihren funkelnden Glitzerkostüm verbog sie sich auf beeindruckende Art und Weise – den Zuschauern stockte der Atem.

Gerhard Roth (77) reagierte mit Begeisterung: „Es war großartig. So nah kommt man den Artisten sonst nie.“ Für die beiden Künstler war es eine nicht ganz so einfache Show: „Das Licht ist anders und das Publikum ist nicht so leicht für sich zu gewinnen, da es sehr viel ruhiger ist“, erzählt Azzario. Dennoch sei es für sie und ihren Kollegen eine ehrenvolle Aufgabe vor diesem Publikum aufzutreten.

Von Cecelia Spohn