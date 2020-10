Hannover

Mit einem neuen Highlight will der Zoo Hannover der Corona-Krise auch in den Wintermonaten trotzen. Christmas Garden heißt das Veranstaltungsformat, das in anderen Städten bereits Erfolge gefeiert hat und jetzt auch Hannover vom 19. November bis 10. Januar zum Leuchten bringen soll. Hauptattraktion in der aufwendig choreografierten Winterwunderwelt sind die mehr als 30 großen Lichtinstallationen mit über 1,5 Millionen Lichtpunkten.

„Wir freuen uns riesig auf dieses Event, das in dieser Form in Hannover einzigartig ist“, so Zoo-Chef Andreas Casdorff. Er beschreibt das Konzept als entschleunigten Gegenentwurf zum sonstigen Weihnachtsmarkt-Trubel. „Mehr Ruhe und Besinnlichkeit, weniger Kommerz“ soll der rund zwei Kilometer lange Rundweg auf dem Gelände ausstrahlen. Als Veranstalter kooperiert Hannover Concerts mit C2 Concerts aus Stuttgart, die das Format 2016 nach Deutschland gebracht und seitdem stetig ausgebaut haben. Das Motto: „In der Dämmerung beginnt die magische Reise.“

Neun Kilometer Kabel verlegt

Entsprechend zauberhaft soll nun also auch das Zoo-Gelände in Szene gesetzt werden. Für die Vorbereitung der aufwendigen Lichtspiele und Videoinstallationen muss sich ein 50-köpfiges Team drei Wochen lang ins Zeug legen. Allein neun Kilometer Kabel werden verbaut, um die 1,5 Millionen Lichter zum Leuchten zu bringen. „Da streckt eine Menge Arbeit drin, mehr als bei jedem Konzert“, staunt selbst Veranstaltungsprofi Nico Röger von Hannover Concerts.

1001 Nacht, Lasergarden, Glockenspiel und Himmelsleiter – die Namen der Installationen klingen jedenfalls vielversprechend. Auch das Thema Zoo findet sich mit leuchtenden Elefanten, Nashörnern und Kängurus in der illuminierten Winterwelt wieder. „Ein Rundweg, der zum Träumen einlädt“, so Christian Doll (C2 Concerts). Auch für die Musik zeichnet eigens ein Komponist und Sound-Designer verantwortlich. Abgerundet wird das Event mit „kulinarischen Überraschungen“, die entlang des Weges zu süßen und deftigen Weinhnachtsmarkt-Leckereien einladen.

In Leipzig ist der Christmas Garden bereits seit Jahren ein Erfolg.

Gestaffelter Eintritt

Geöffnet ist der Christmas Garden vom 19. November bis zum 10. Januar jeweils von 17 bis 22 Uhr. Um dem Konzept vom entschleunigten Schlendern Rechnung zu tragen, gilt beim Einlass eine Besonderheit. Unter www.christmas-garden.de buchen Besucher nicht nur den Tag, sondern eine halbstündige Einlass-Zeit, innerhalb dieser sie den Rundgang starten. In Zeiten der Corona-Pandemie sinnvoll, um die Besucherströme zu entzerren. „Das haben wir aber auch schon vor Corona so gemacht. Es soll eben ein entspanntes Erlebnis werden“, verspricht Veranstalter Christian Doll. Auf dem Weg selbst gibt es kein zeitliches Limit. Der Rundweg sei für eine Verweildauer von eineinhalb bis zwei Stunden angelegt. Es gelten die bewährten Corona-Hygieneregeln.

Da der Christmas Garden ein gesondertes Angebot ist, sind die Tages- und Jahreskarten des Zoos nicht gültig. Tickets gibt es im Internet unter www.christmas-garden.de. Von Montag bis Donnerstag kosten sie für Erwachsene 16 Euro und für Kinder von sechs bis 14 Jahre 13,50 Euro. Freitag bis Sonntag zahlen Erwachsene 18 und Kinder bis 14 Jahre 15,50 Euro. Kinder bis fünf Jahre haben freien Eintritt. Das Familienticket (bis zu 39 Prozent Preisvorteil) kostet von Montag bis Donnerstag 43 Euro und am Wochenende 49 Euro.

Von André Pichiri