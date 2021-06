Christian Reinicke glaubt fest an das Auto: Hannover ist dem ADAC-Präsidenten „zu einseitig pro Rad“

Hannover

Die „Gelben Engel“ sind nicht nur das bekannteste Aushängeschild des ADAC, auch der neue Präsident ist über den Pannendienst zum mit 21,2 Millionen Mitgliedern größten Automobilclubs Europas gekommen. „Ich hatte Probleme mit meinem Auto“, erinnert sich Christian Reinicke lächelnd, „und ich war so dankbar für die erstklassige Hilfe, dass ich noch auf der Straße einen Aufnahmeantrag unterschrieben habe.“

Krawatte trägt er nur, wenn er muss

1988 war das, 33 Jahre später ist der 56-Jährige an der Spitze einer Organisation, in der ein ehrenamtlicher Vorstand über ein weit verzweigtes Firmensystem und rund 2700 Mitarbeiter wacht. 78 Prozent der Stimmen hat er vor wenigen Tagen bei der Hauptversammlung bekommen, „nur 78 Prozent“, Kenner des ADAC hielten das für einen Fehlstart.

„Das ist eine Dreiviertelmehrheit, mit der ich sehr zufrieden bin“, sagt Reinicke, der die NP zum Gespräch in sein Büro im Zooviertel eingeladen hat. In einer Zeit voller Meetings mit der Online-Konferenz-App Teams „tut es gut, mal wieder jemand mit Abstand in die Augen sehen zu können“. Reinicke hat das blaue Sakko über den Stuhl gehängt, die Krawatte zu Hause in Bennigsen im Schrank gelassen, „sie gehört nicht zu meinen bevorzugten Kleidungsstücken“.

„Macht sagt mir gar nichts“

Einen sympathischen Eindruck macht der ADAC-Präsident, der das Wort Präsident gar nicht gerne hört: „Ich bin und bleibe der Christian Reinicke.“ Ein Machtmensch sei er nicht, betont der Familienvater gleich zweimal: „Macht sagt mir gar nichts.“ Lieber will Reinicke ein Mediator und Moderator, ein Zuhörer und Vermittler sein, „ich hoffe, dass ich alle und alles zusammenbringe“.

Nachgesagt werde ihm „ein Händchen für das, was möglich ist“. Reinicke sieht sich als Teamplayer. Dass es nicht ohne eine starke Mannschaft geht, hat ihn der Sport gelehrt. Früher, als er für den TSV Kirchrode und den TSV Anderten Handball spielte, Rückraum Mitte und am Kreis, wo es ruppig zugeht und man Schläge einstecken muss. „Das kann ich, aber austeilen kann ich manchmal auch.“

Für vier Jahre ist der Anwalt und Notar, der sein Pensum in der Kanzlei um ein Viertel runterfahren will, nun gewählt, er wird oft pendeln zwischen Hannover und der ADAC-Zentrale in München, „natürlich mit der Bahn“. Dabei glaubt Reinicke „fest an das Auto. Wir haben ein starkes Bedürfnis nach individueller Mobilität.“

2021 soll eine Gesundheits-App kommen

Aber der neue Chef plant nach dem Umbau unter seinem Vorgänger weitere Veränderungen. Er will den ADAC zu einem digitalen Dienstleister umbauen. Der für Mitglieder auch abseits der Pannenhilfe mit Hilfe, Rat und Schutz zur Seite steht. Es geht um digitale Rechtsberatung, Apps zum Navigieren, mit Reisehinweisen und Ausflugstipps.

Noch 2021 soll eine Gesundheits-App kommen, um sich per Videocall überall auf der Welt umgehend mit einem deutschsprachigen Arzt verbinden zu können. Pannenhilfe für Mitglieder mit E-Bikes soll es geben. Autonom fahrende Taxis hält Reinicke keinesfalls für Utopie: „Es ist alles im Wandel, und wir sind offen für neue Möglichkeiten. Es muss uns darum gehen, klimafreundliche Verkehrslösungen für alle zu finden – unabhängig vom Verkehrsmittel.“

Es brauche einen Mix von Bus und Bahn

Zum Einkauf in Bennigsen benutzt Reinicke das Fahrrad oder geht zu Fuß, ins Büro geht es mit dem Auto, einem Diesel der neuesten Generation. Weil er weiß, was von ihm erwartet wird, will er „ein Elektro-Auto anschaffen, wenn der Leasing-Vertrag des Diesels nächstes Jahr ausläuft“.

Zum Schluss sprechen wir über Hannover. „Wer die Stadt richtig kennenlernt, der wird sie lieben“, ist der ADAC-Präsident überzeugt: „Ich entdecke immer wieder was Neues.“ Verkehrspolitisch ist ihm „die Stadt zu einseitig pro Rad“. Es brauche einen Mix von Bus und Bahn, Radwegekonzept und automobilem Verkehr. Den könne auch in der Innenstadt keiner ganz verbieten, „wir müssen an Gehandicapte, an Transporte und die Menschen denken, die in der City leben“.

Nach einer guten Stunde wartet der nächste Termin, vielleicht ein Telefonat mit dem Bundesverkehrsminister. „Wir haben uns noch nicht kennengelernt“, sagt Christian Reinicke. Andreas Scheuer wird ihn schon noch kennenlernen, Deutschlands einflussreichen Klubchef aus Hannover.

Entweder – oder, Herr Reinicke?

Wein oder Bier?

Trockener Weißwein aus Deutschland

Bratwurst oder Veggi-Burger? Bratwurst, gerne mit Pommes/Schranke

96 oder FC Bayern? 96 Alte Liebe natürlich. Was denn sonst?

Auf Autobahnen Tempo 100 oder 130?

Schwierige Frage, denn unsere Mitglieder sind sich hier so uneins wie die gesamte Gesellschaft.

Promillegrenze 0,0 oder 0,5? Die geltende Regelung ergibt Sinn: 0 Promille für Fahranfänger, 0,5 für die meisten anderen.

Schützenfest oder Maschseefest? Maschseefest, weil es bunter ist. Ich liebe den See, meine Oma hat früher den Kiosk am Fackelträger betrieben, mein Opa die Yachtschule neben dem Pier 51.

„Ich müsste tatsächlich mehr Sport machen“

Hybrid oder E-Auto? Bei dieser Auswahl Elektro-Auto.

Hollandrad oder Mountainbike? Das Hollandrad, ich nutze das Fahrrad als Fortbewegungsmittel, nicht als Sportgerät.

Sport oder Sportschau?

Da haben Sie mich: Ich müsste tatsächlich mehr Sport machen, deshalb aktuell wohl leider eher die Sportschau.

Karibik oder Ostsee?

Eindeutig Ostsee. Ich bin Segler und fühle mich da oben überall wohl.

Armin Laschet oder Annalena Baerbock?

Eine Wahlempfehlung werde ich hier kaum geben, das steht mir nicht zu. Wichtig ist, dass eine kommende Bundesregierung die gigantischen Herausforderungen in Sachen Mobilität löst.

Von Christoph Dannowski