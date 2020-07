Hannover

Silvester 2009: Ausgelassen steht Monika P. vor einem Haus in der Lindener Selmastraße. In der rechten Hand hält sie eine Flasche Rotkäppchen-Sekt. Die linke hat sie wegen der Kälte in die Tasche ihrer beigen Daunenjacke gesteckt. Das ist das letzte Foto der damals 24-Jährigen. Vier Tage später, am 4. Januar 2010, findet ein Fußgänger unterhalb der Legionsbrücke blaue Müllsäcke mit Leichenteilen der jungen Frau. Ihr Kopf und ihre Arme fehlen.

An den Müllsäcken finden sich DNA-Spuren. Weil die Polizei den Mörder in Linden vermutet, fordert sie 1149 Männer zum Speicheltest auf. Unter ihnen Christian B., inzwischen bekannt als der Mann, der am 3. Mai 2007 im portugiesischen Praia da Luz das britische Mädchen Madeleine ( Maddie) McCann entführt und womöglich getötet haben soll. Doch das wusste die Polizei damals nicht.

Das letzte Foto: Sivesterfeier 2009 mit Monika P. Quelle: privat

Christian B. lebte in Linden. 2010 und 2011 ist der heute 43-Jährige aus der Kneipenszene kaum wegzudenken gewesen. Sein Stammlokal, das „Havana-Cuba Linden“, liegt nur 300 Meter entfernt von der Selmastraße, Monikas letztem Partyort.

Hinweis an die Polizei

Bloß ein Zufall? Zumindest einer der Bekannten von Christian B. mochte nicht daran glauben. „Wir haben einen Hinweis auf B. bekommen“, berichtet Rainer Nöltker der NP. Der 64-Jährige, inzwischen im Ruhestand, war zu dem Zeitpunkt Leiter der Mordkommission.

Der Zeuge verriet auch, wo Christian B. zu finden war. Nöltker: „Er lebte in einem Volkswagen LT auf dem Gelände einer Werkstatt im Lindener Hafen.“ Den Kleintransporter hatte er spärlich eingerichtet, ein Bett und einen Tisch eingebaut.

Tagsüber arbeitete B. in der Werkstatt. Abends wechselte er von Jeans und T-Shirt in seinen feinen Zwirn. Der frühere Wirt des „Havana-Cuba Linden“ erzählte, der schlanke Mann mit den wuscheligen blonden Haaren sei immer im „relativ schäbigen Nadelstreifenanzug“ gekommen, habe Selbstgedrehte geraucht und nach Öl und Benzin gerochen. B. trug den Spitznamen „der Schrauber“ und hatte stets seine Hunde bei sich, einen Dackelmischling mit dem Namen „Frau Müller“ und den Rottweiler „Charly“.

„Wirkte wie ein Freak“

Er kenne die Ermordete nicht, versicherte B. damals dem Polizeibeamten Nöltker und seinem Kollegen. „Er wirkte wie ein Freak und erzählte, dass es ihn nirgendwo lange hält“, erinnert sich der Leiter der Mordkommission. „Er war sehr offen, überhaupt nicht erschrocken.“ Was vielleicht darin begründet war, dass B. durchaus schon Erfahrungen mit der Polizei und der Justiz gemacht hatte: geboren in Würzburg, aufgewachsen in einem Heim, abgebrochene Lehre in einer Autowerkstatt, war er schon 1994 wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren verurteilt worden.

Diesen Hintergrund des „Schraubers“ kannte niemand. Nöltker: „Die Aktenlage in Niedersachsen war sehr dünn.“ Erst recht hatte niemand den in Linden lebenden Hundebesitzer mit dem Vermisstenfall Maddie in Verbindung gebracht oder mit der Vergewaltigung einer 72-jährigen amerikanischen Touristin in Portugal schon im September 2005.

Christian B., vom Landgericht Braunschweig dafür im Dezember 2019 zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren verurteilt, hatte die Frau laut Protokoll ausgespäht und war in ihr Haus eingedrungen. Er knebelte die Touristin, fesselte und vergewaltigte sie, schlug sie zuvor gut eine Viertelstunde lang mit einer Art Metallspatel. Eines von 16 am Tatort entdeckten Haaren überführte ihn Jahre später. Bei der festgestellten Merkmalskombination sei es „circa 244 Milliarden Mal wahrscheinlicher, dass das Haar von dem Angeklagten stammt, als dass eine unbekannte, nicht mit dem Angeklagten verwandte Person Urheber dieser Spur ist“, war 2018 die Einschätzung einer Expertin.

DNA-Spur an den Müllsäcken

Im Fall von Monika P. brachte die Speichelprobe keinen Treffer. Die DNA-Spur war laut Kripochef Nöltker auch nur feststellbar außen an den Müllsäcken. Ob die 24-Jährige, die in der Küche einer Behinderteneineinrichtung gearbeitet hatte und sich als Gelegenheitsprostituierte Geld für Drogen verdiente, dem „Schrauber“ je begegnet war, ließ sich nicht ermitteln.

Kurz vor ihrem Tod hatte Monika P. noch Kokain genommen. Die junge Frau suchte die Betäubung. Sie war geistig zurückgeblieben seit einem Unfall mit einer Stadtbahn, den sie hatte, als sie zwölf Jahre alt war. Sie lebte beim Stiefvater im Erdgeschoss einer Genossenschaftswohnung in der List, ihre Mutter Aleksandra mit einem neuen Partner in der Selmastraße.

Die Ermordung ihrer Tochter, das grausame Wissen, dass noch immer Kopf und Arme fehlen, hat die Mutter nie verwunden. Sie starb – an gebrochenem Herzen oder zu viel Alkohol oder beidem.

Kein Hinweis nach Fahndungsfilm

„Der Täter könnte aus dem Drogenmilieu oder der Straßenstrichszene kommen“, sagt Nöltker. Christian B. sei durch die Aussage zweier Freunde entlastet worden. Fünf Jahre später erstellte die Zentrale Polizeidirektion einen Fahndungsfilm zum „Mordfall Rose“ (so benannt wegen eines auffälligen Tattoos der Toten). Einiges im Täterprofil habe auf Christian B. gepasst, anderes nicht, so der damalige Kripochef. „100-prozentig ausschließen lässt sich da nichts.“

Im Fall der vergewaltigten 72-jährigen Amerikanerin haben eine Videokassette mit Belastungsmaterial und das besagte Haar mehr als ein Jahrzehnt später Christian B. überführt. Wie glaubhaft die Alibis sind, die ihm seine Freunde gaben, bleibt vielleicht für immer offen. Mag sein, dass der Mann, der inzwischen mit dem Verschwinden und dem Mord an Kindern überall in Europa in Zusammenhang gebracht wird, Monika P. in dieser Neujahrsnacht 2010 über den Weg lief – und ein jahrelanges Rätsel irgendwann doch noch gelöst werden kann.

Europaweit unter Verdacht

Als Maddie in der Nacht des 3. Mai 2007 verschwand, war Christian B. 30 Jahre alt. Er hielt sich zwischen 1995 und 2007 regelmäßig in Portugal auf. Sowohl dort wie in Deutschland wurde er mehrmals straffällig. Das Strafregister des heute 43-Jährigen weist 17 Einträge auf – von Diebstahl über sexuellen Missbrauch von Kindern bis zu Drogenhandel und schwerer Vergewaltigung.

Ermittler in Deutschland meinen, dass „ Maddie“ tot ist. Für die Polizei in Großbritannien gilt das Mädchen weiterhin als vermisst. In drei Brunnenschächten suchte die portugiesische Polizei gerade nach Maddies Leiche – so wie ihre deutschen Kollegen 2010 die Ihme nach Kopf und Armen von Monika P. absuchten.

Die Ermittler haben die Suche nach Maddie noch nicht aufgegeben. Quelle: dpa

B. gehört das Gelände einer alten Kisten-Fabrik in Neuwegersleben (bei Magdeburg). In einer Grube dort hatten Polizisten seinen toten Hund gefunden – und darunter eine Plastiktüte mit USB-Sticks und Speicherkarten. Darauf 8000 gesichtete Dateien, von denen laut Polizeidirektion Sachsen-Anhalt „die meisten [...] Missbrauch von Säuglingen, Kleinkindern, Kindern und Jugendlichen enthalten“. Auch B. selbst war auf etwa 100 Bildern zu sehen.

Auch die Vergewaltigung der 72-Jährigen und die Fesselung eines jungen Mädchens in seinem Wohnzimmer hatte B. auf einer Videokassette festgehalten. Durch Zufall fanden zwei Männer, die ihn zu bestehlen versucht hatten, das Material und sahen die Filme. Das Landgericht Braunschweig kam aufgrund ihrer Aussagen zu dem Schluss: „Die von den Zeugen geschilderten Videosequenzen zeigen, dass die Tat, die dem Angeklagten hier vorgeworfen wird, für ihn nicht wesensfremd ist.“

Der Name des verurteilten Sexualstraftäters fällt inzwischen immer häufiger in Zusammenhang mit vermissten Kinder. Neuester Fall: Am Strand der niederländischen Stadt Monster, südlich von Den Haag, verschwand 1995 der damals siebenjährige Jaïr S.. Von dem Jungen fehlt bis heute jede Spur. Jetzt vermutet die Polizei in Den Haag eine Verbindung zu Christian B..

Kommt Christian B. vorzeitig frei?

Kommt Christian B., der Verdächtige im Fall " Maddie", im Januar 2021 auf freien Fuß? Das hängt mit von einer Entscheidung des Landgerichts Braunschweig, aber auch des Europäischen Gerichtshofs ( EuGH) ab. B., derzeit wegen Drogenhandels in Flensburg in Haft, hätte natürlich am 7. Januar 2021 seine aktuelle Strafe vollständig abgesessen.

Im Dezember 2019 hat das Landgericht Braunschweig den heute 43-Jährigen wegen schwerer Vergewaltigung in Tateinheit mit räuberischer Erpressung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sieben Jahren verurteilt. Dieses Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig. Der Verurteilte hat Revision eingelegt.

Portugal hatte B. wegen Kindesmissbrauchs an Deutschland ausgeliefert. Der Rechtsanwalt von B., Friedrich Fülscher aus Kiel, argumentiert, für die Gerichtsverhandlung am Landgericht Braunschweig hätte es auch der Zustimmung Portugals bedurft.

Verdächig: Christian B. mit seinem Dackelmischling Quelle: screenshot/bka

Fülscher, der 2010 Wettermoderator Jörg Kachelmann erfolgreich vor Gericht vertreten hatte, kritisiert die Braunschweiger Staatsanwaltschaft scharf. Durch deren Äußerungen stehe Christian B. „weltweit am Pranger".

Beweise, die den 43-jährigen Verdächtigen der Entführung oder gar des Mordes an „ Maddie“ überführen, gibt es offenbar nicht. Die damals dreijährige Britin Madeleine McCann war am 3. Mai 2007 aus einem Hotelzimmer im portugiesischen Ferienort Praia de Luz verschwunden und wird seitdem vermisst.

Nach dem erneuten Zeugenaufruf in der ZDF-Sendung " Aktenzeichen XY... ungelöst" gingen mehr als 800 Hinweise beim Bundeskriminalamt ( BKA) und bei der Staatsanwaltschaft Braunschweig ein.

Von Vera König