Christian B., Verdächtiger im Vermissten-Fall Madeleine (Maddie) McCann, war vor Jahren Stammgast in Lindener Kneipen. Dem wegen sexuellen Missbrauchs an Kindern verurteilten 43-Jährigen trauen die Ermittler einiges zu. Auch mögliche Verbindungen zum unaufgeklärten Torso-Mord haben sie überprüft. Ohne Ergebnis.

Der Fall Maddie: Wie hat Christian B. in Linden gelebt – und was hat er noch getan?

