Hannover

Es dauert noch, bis der neue Oldtimer-Bus für „Stadtbekannt & Co.“ sein „drittes Leben“ als Elektrofahrzeug antreten kann: Der restaurierte Oldie steht seit gut fünf Wochen in Bremen in der Werkstatt, doch es fehlen die entscheidenden Teile für die Motorsteuerung – was Autokonzerne wie VW zu Produktionsstops und Kurzarbeit veranlasst, trifft auch dieses Einzelprojekt aus Hannover.

Laut Buseigentümer und Hauptrestaurator Torsten Krüger, dem Inhaber von Bussa Nova Classic Tours, sei alles andere bereit und funktioniere, auch die Akkus von Volkswagen seien da, doch habe man „Schwierigkeiten, die Steuerelektronik zu bekommen. Andere warten auf ihre Waschmaschine, wir auf die Motorsteuerung.“

Mit neuem Blechkleid zum Tüv

Krüger, gelernter Kfz-Mechaniker, schätzt, dass es wohl März werden wird, bis der Bus für die unterhaltsamen Rundfahrten von „Stadtbekannt & Co.“ einsatzbereit ist. Eigentlich war das noch für dieses Jahr vorgesehen. Mit dem weltweiten Halbleitermangel hat man hier im Frühjahr nicht gerechnet.

Der Setra Oldtimerbus für Stadtbekannt & Co. auf dem Tieflader für den Transport nach Bremen. Quelle: Bernd Ellerbrock

Sobald die Sache mit dem E-Motor gelaufen ist – laut Krüger ein deutschlandweit einmaliges Vorhaben -, soll das Fahrzeug wieder per Tieflader zurück nach Hannover, wo es dann sein Blechkleid und die Lackierung erhalten soll – dann fehlt nur noch das Okay des Tüv.

Region fördert Projekt

Der Bus vom Typ Setra S9 ist mit Baujahr 1964 nochmal vier Jahre älter als der durch seine Touren durch Hannover bekannte Setra 100. Für die Umrüstung hat der Verein knapp 92.000 Euro veranschlagt, die Region Hannover gibt knapp 78.000 Euro davon dazu. Allein das Elektroaggregat wird rund 20.000 Euro, der vorgesehene Akkusatz gar 35.000 Euro kosten. Und auf das Bus-Dach sollen noch Solarzellen, die Sonnenlicht in Strom wandeln und direkt in die Akkus leiten.

Warten auf die Motorsteuerung: Der Setra-Oldie in der Werkstatt in Bremen. Quelle: privat

Eigentümer und Hauptrestaurator Krüger hat den Bus (Hersteller: Kässbohrer, Ulm) Mitte der 90er-Jahre erworben, von einem Bus-Unternehmer-Kollegen, der ein Wohnmobil daraus gemacht hatte und wo er dann zehn Jahre in der Scheune gestanden hat.

Der Setra S9 am Anfang des Restaurationsprojekts, bevor Torsten Krüger Hand anlegte. Quelle: privat / Bernd Ellerbrock

Von Ralph Hübner