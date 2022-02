Hannover

Am zweiten Prozesstag gegen den ehemaligen Inhaber des China-Restaurants „Ocean City“ aus Hannover haben am Mittwoch seine Ehefrau sowie der verurteilte Entwickler einer Betrugssoftware am Amtsgericht ausgesagt. Der Restaurantbetreiber muss sich wegen mutmaßlich jahrelanger Steuerhinterziehung am Amtsgericht Hannover verantworten – in der Anklage geht es um rund 3,7 Millionen Euro. Für die Jahre 2008 bis 2015 soll er „steuerlich im erheblichen Ausmaß unrichtige Angaben“ bei Einkommens-, Gewerbe-, Umsatzsteuererklärungen sowie Umsatzsteuervoranmeldungen gemacht haben.

Der Angeklagte hat sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert. Dafür kam am Mittwoch die Frau des 49-Jährigen als Zeugin vor dem Schöffengericht zu Wort. Gemeinsam hatte das Paar die Idee im Jahr 2006 für das China-Restaurant mit 250 Plätzen mitten in der Stadt. Doch von Anfang an sei das Geschäft in der Galerie Luise nicht gut gelaufen. Mithilfe einer Dolmetscherin berichtete sie, wie chaotisch es in dem Gastrobetrieb in der Galerie Luise zugegangen sein soll. 

„Ocean City“: Misswirtschaft und gastronomische Anarchie

Aus den Fragen der Verfahrensbeteiligten schilderte sie das Restaurant als Ansammlung von Misswirtschaft und gastronomischer Anarchie. Sie gab an, dass große Teile der Personalkosten auf die Hand und unversteuert ausgezahlt wurden. Das soll vor allem auf Drängen der 20 Beschäftigen passiert sein – auch die wollten offenbar Steuern sparen. Zudem soll das Personal gestohlen und falsch abgerechnet haben. Dafür durften die Teil- und Vollzeitkräfte bis zu drei Mal täglich gratis essen, Getränke inklusive.

Ähnlich wüst soll es sich mit den Großeinkäufen verhalten haben. Nach Angaben der Zeugin wurden 20.000 Euro monatlich häufig bar in den Supermärkten bezahlt. Quittungen wurden entsorgt, berichtete sie.

Der ehemalige Betreiber des „Ocean City“ soll 3,7 Millionen Euro Steuern hinterzogen haben. Quelle: Samantha Franson

Essen für den Müll produziert

Bereits am ersten Verfahrenstag hatten ehemalige Mitarbeiter vom fragwürdigen Gebaren einiger Gäste – etwa Essenschlachten – berichtet. Diese Schilderungen ergänzte die 51-Jährige um eigene Beobachtungen. Mit Kampfpreisen (7,20 Euro für ein All-you-can-eat-Büfett zur Happy-Hour) wollte man mehr Gäste anlocken. Zudem gab es zahlreiche Rabatt- und Gutscheinaktionen, berichtete die Zeugen. Und hatten die Kunden etwas am Restaurant zu meckern, ging die Rechnung auch schon mal aufs Haus.

Die Dankbarkeit der Gäste schien sich in Grenzen zu halten. „Einige sind mit Säcken gekommen und haben Essen vom Büfett eingepackt“, sagte sie. Manchmal habe das Personal die Gäste verwarnt und die Speisen zurückgefordert. Dann wurden die Reste weggeschmissen. Generell schien das „Ocean City“ nicht geringe Mengen für die Tonne zu produzieren. Zehn bis 14 große Mülltonnen mit Nahrung wurden nach Angaben der Frau jede Woche vernichtet. Von all dem will die Inhaber-Gattin gewusst haben. Doch sie unternahm nichts. Stattdessen wurde sie selbst Betreiberin des Asia-Restaurants „Kirin“ am Klagesmarkt, das 2019 schloss.

Hannover. "Ocean City", chinesisches Restaurant in der Galerie Luise. Quelle: Ralf Decker (Archiv)

Hatte Restaurantbetreiber eine Schummelsoftware?

Unklar bleibt vorerst, inwieweit der Angeklagte in all das eingeweiht war. Dass er möglicherweise darum bemüht war, Geld am Fiskus vorbeizumogeln, legte der zweite Zeuge nah. Der erschien in Handschellen und Begleitung von zwei Wachtmeistern im Gerichtssaal. Denn das Landgericht Göttingen hatte den 41-jährige Mann wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung zu einer Haftstrafe von vier Jahren und sieben Monaten verurteilt.

Der Grund: Er hatte eine Kassensoftware entwickelt, mit der Restaurantbetreiber nachträglich Buchungen aus ihren Systemen löschen können. Das Gericht hatte den Mann vorgeladen, um sich einen Einblick in mögliche Betrugsmaschen zu verschaffen. Ob auch der ehemalige „Ocean-City“-Inhaber diese Software genutzt hat, könnte sich beim nächsten Termin herausstellen. Das Verfahren wird am 22. Februar fortgesetzt.

Von Manuel Behrens