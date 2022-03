Auftakt zur Tarifrunde der Chemiebranche: Die regionale Vorrunde in Niedersachsen brachte in Hannover keinen Fortschritt: Die Gewerkschaft IG BCE verweist auf gestiegene Gewinne, woran die Beschäftigten zu beteiligen seien. Die Arbeitgeberseite sagt: Stimmt nicht, geht nicht, wir können nichts verteilen.

Verhandlungsauftakt: Die Gewerkschaft IG BCE startete in Hannover in die Tarifrunde – es geht um 66.000 Beschäftigte in Niedersachsen, etwa bei Unternehmen wie Continental, Solvay und Honeywell. Quelle: Martin Steiner/Daniel Bödeker/Christian Elsner/Moritz Frankenberg, dpa